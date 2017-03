A fejedelem szobránál koszorúzott a Rákóczi Szövetség

2017. március 27. 23:53

Németh Zsolt: nemzeti egység és függetlenség csak együtt lehet sikeres

Nemzeti egység és függetlenség csak együtt lehet sikeres - hangoztatta a parlament külügyi bizottságának fideszes elnöke a Rákóczi-emléknap alkalmából Budapesten hétfőn.

Németh Zsolt az Országház előtt, a Rákóczi-szobornál tartott beszédében arra hívta fel a figyelmet: a magyar forradalmak, függetlenségi harcok során 1703 és 1711 között, 1848-49-ben és 1956-ban is különleges nemzeti egység jött létre.



A nemzeti függetlenség jegyében a XVIII-XIX. században a Habsburgokat fosztották meg magyar trónjuktól, 1956-ban pedig a kormány a Varsói Szerződésből - a Szovjetunió vezette katonai szövetségi rendszerből - lépett ki, ami szintén felért egy trónfosztással - tette hozzá a fideszes politikus, aki a Rákóczi Szövetség elnökségi tagja is.



Németh Zsolt kiemelte, hogy mindhárom függetlenségi harc törvényes alapról indult, és ennek is köszönhető, hogy idővel eredményeket érhetett el. Hozzátette: további közös jellemzője volt forradalmainknak az európai szövetségkeresés; már II. Rákóczi Ferenc is tudta, hogy össze kell fogni a hasonló gondolkodású európai államokkal.



A törvényes forradalom ma is zajlik, a szövetségkeresés ma is aktuális - hangsúlyozta Németh Zsolt.



A Rákóczi Szövetség által szervezett ünnepségen a parlament külügyi bizottságának nevében Németh Zsolt megkoszorúzta II. Rákóczi Ferenc szobrát.





A Rákóczi-emléknapot az Országgyűlés határozata értelmében 2015 óta tartják minden év március 27-én, a vezérlő fejedelem születése napján.



Rákóczi Ferenc 1676-ban született a ma Szlovákia területén található Borsiban, és 1735. április 8-án halt meg a törökországi Rodostóban.

Résztvevők a Rákóczi-emléknap alkalmából tartott rendezvényen a Parlament előtt 2017. március 27-én. MTI Fotó: Soós Lajos



MTI