Átadják Kim Dzsong Nam holttestét Észak-Koreának

Alkut kötött Malajzia és Észak-Korea, hogy a kommunista ország vezetője, Kim Dzsong Un idén februárban meggyilkolt féltestvérének a holttestét hamarosan kiadják – közölte hétfőn a China Press nevű kínai nyelvű lap Malajziában. Az újság szerint az alku részét képezi az is, hogy a gyilkosság három észak-koreai gyanúsítottja is elhagyhatja a délkelet-ázsiai országot. A megállapodás – amennyiben megerősítik – csökkentheti a két állam között Kim Dzsong Nam halála kapcsán kialakult feszültségeket. Kuala Lumpur eddig hivatalosan nem jelentette be a megállapodást.

A malajziai rendőrség szerint az ügynek több észak-koreai gyanúsítottja is van, akik közül hárman Észak-Korea Kuala Lumpur-i diplomáciai képviseletén rejtőzködnek. Egyikük úgy tudni, diplomata. Vasárnap az észak-koreai nagykövetség a korábbi keményvonalas álláspontjával szöges ellentétben lehetővé tette a malajziai rendőrségnek, hogy a gyilkossági ügyben folytatott vizsgálataik keretében meglátogassák a diplomáciai képviselet területét.

Kim Dzsong Namot, a néhai diktátor, Kim Dzsong Il legidősebb fiát február 13-án gyilkolták meg a Kuala Lumpur-i repülőtéren. Két nő mérgező anyagot kent az arcára. A vizsgálatok során kiderült, hogy az ENSZ által vegyi fegyvernek minősített VX idegméreg okozta a halálát.

Észak-Korea a két ország közötti diplomáciai viszály keretében március elején megakadályozta, hogy az ott tartózkodó malajziai állampolgárok elhagyják az országot addig, amíg az ügyben nem születik „tisztességes megoldás”. Malajzia ezt követően viszonossági alapon megtiltotta az észak-koreaiak távozását. Mindkét ország egyben eltörölte a korábban közöttük létező vízummentes utazást lehetővé tévő jogszabályt.