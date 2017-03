Mehet a magyar hús a Fülöp-szigetekre

2017. március 28. 09:21

Hosszas tárgyalások után három magyar cég megkapta az engedélyt, hogy megkezdje a magyar hús exportját a Fülöp-szigetekre - jelentette be kedden egy manilai üzleti fórumon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető beszédének az MTI-hez eljuttatott hangfelvétele alapján a miniszter a mezőgazdaságot a két ország gazdasági együttműködésének egyik kulcsterületeként azonosította. Szijjártó Péter szerint a húsexport megindulása jelentős lökést fog adni a Fülöp-szigetekre irányuló magyar agrárexportnak. A miniszter kiemelte, hogy Magyarországon vannak érvényben Európa legszigorúbb élelmiszerbiztonsági előírásai, az alkotmány pedig a mezőgazdaság GMO-mentességét is előírja.



"Bármilyen magyar élelmiszert vesznek is, az nem csak ízletes, hanem egészséges is" - hangoztatta a miniszter.



A miniszter az agrárium mellett a kutatás-fejlesztés hajtotta informatikai szektort és a vízgazdálkodást emelte ki, mint az együttműködés potenciális területeit.



A miniszter elmondása alapján tavaly mintegy 200 millió dollár volt a két ország közötti kereskedelmi forgalom, "ami nem kevés, de van még hova fejlődni", ezért Magyarország és a Fülöp-szigetek kétoldalú gazdasági együttműködési szerződést írt alá, az Eximbank pedig 510 millió eurós hitelkeretet nyitott a magyar és a Fülöp-szigeteki cégek együttműködésének támogatására.



A miniszter Manilában ismertette, hogy a világgazdaság fordulóponthoz érkezett, és új világrend alakul ki a világpolitikában, és a versenyképességet is a korábbiakhoz képest teljesen más tényezők fogják meghatározni.



"A bátorság és a nyitottság jelenti majd a különbséget siker és kudarc között" - húzta alá Szijjártó Péter, majd azt is elmondta, hogy Magyarország bátor döntésekkel a legvonzóbb és legversenyképesebb befektetői légkört hozta létre az európai kontinensen, legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adót és a legalacsonyabb, 15 százalékos jövedelemadót vezetett be, befektetésösztönző rendszert alakított ki, a legrugalmasabb munkajogi szabályozást alkotta meg, és német típusú szakképzést vezetett be.



A külgazdasági és külügyminiszter aláhúzta: a magyar környezet nagyon kiszámítható, világszerte egyedülálló módon már a nyáron elfogadják a következő évi költségvetést.



"Így nem meglepő, hogy a magyar külgazdasági tevékenység 2016-ban minden korábbi rekordot megdöntött, még sosem volt ekkora sem az export, sem a külkereskedelmi többlet" - húzta alá a tárcavezető.



Szijjártó Péter újranyitotta a magyar nagykövetséget is Manilában, mint mondta, ennek három oka van; egyrészt kiköszörülni azt a csorbát, amelyet a képviselet 22 évvel ezelőtti bezárása jelentett, másrészt köszönetet mondani, s végül új fejezetet nyitni a kétoldalú kapcsolatokban.



A miniszter utalt arra is, hogy a Fülöp-szigetek elnökét jogvédő szervezetek és nemzetközi intézmények részéről is éles bírálatok érik az emberi jogok helyzete miatt. Szijjártó Péter azt mondta: Magyarország nem kommentálja, és nem is dolga kommentálni a Fülöp-szigetek belpolitikai történéseit.



"Nem Fülöp-szigeteki állampolgárként nem számít, hogy mit gondolok a helyi kérdésekről. A helyi belügyekről a Fülöp-szigetek állampolgárainak kell dönteniük. Együttműködni jöttünk, nem beavatkozni" - hangoztatta a tárcavezető.

hirado.hu - MTI