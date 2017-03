Eladó egy kisváros az Egyesült Államokban

2017. március 28. 09:29

Más félmillió dollárért dobra vernek egy települést Pennsylvania államban.

Két pennsylvaniai helyi lap is jelentette, hogy eladó az állam nyugati vidékén fekvő, még kisvárosnak is alig nevezhető Reduction település. Az ára más félmillió dollár.



A településen alig hatvanan élnek, valaha - a fénykorában - négyszáz embernek adott otthont. Egy közelben lévő hulladékfeldolgozó üzem tulajdonosa építtette a munkások számára még hetven évvel ezelőtt. A gyár, amely Pittsburgh hulladékának egy részét dolgozta fel, azóta megszűnt, a gyártulajdonos évtizedekkel ezelőtt tízezer dollárért eladta a települést egy helyi gazdának, a Reduction azóta e család birtokában van.



A Stawovy-család feje, a 67 éves David Stawovy úgy döntött, az önálló közigazgatással nem rendelkező, 19 egyforma és ép házból álló Reductiont eladja. A más félmillió dolláros árban benne van az egykori egytermes általános iskola épülete is, amelyet pár évvel ezelőtt lakássá alakítottak át.



A TribLive című lap idézi Stawovyt, aki azt mondta: miután a szüleik meghaltak, ő és a testvérei már inkább utazni szeretnének, és kifejezetten tehernek érzik Reductiont. "Egyszerre kellene polgármesternek, tűzoltónak és sintérnek lennem" - fogalmazott David Stawovy.

MTI