Tarlós: nem lehet a végtelenségig folytatni a vitát

2017. március 28. 10:03

Nem lehet a végtelenségig folytatni a vitát a római-parti védmű megépítéséről, a Fővárosi Önkormányzat nem akar mást, mint Budapest egyetlen, árvízvédelmi szempontból védtelen Duna-szakaszát megvédeni - hangsúlyozta Tarlós István főpolgármester kedden a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában.

Tarlós István azzal kapcsolatban, hogy hétfőn civilek demonstrációt tartottak a mobilgát ellen a Városház utcában, azt mondta: az ellenkezőknek "egy nagyon szűk magja" kelti a feszültséget, és van "egy csomó megfélemlített ártatlan ember". Évek óta azzal hangolják az ott élőket és azzal "félemlítik" meg őket, hogy az a gát nem fogja őket megvédeni, és a part menti védmű megépítésével tönkreteszik a partot - tette hozzá.



Félthetik ezek az emberek a Duna-partot, de semmiképpen nem lehet azt mondani hogy szakmabeliek lennének, semmi közük egy ilyen komoly szerkezet építéséhez - jelentette ki Tarlós István, megjegyezve azt, hogy az ellenkezők "kemény magja" semmit nem tett le az asztalra szakmailag. Megjegyezte azt is, hogy a Városház utcában ellentüntetőként megjelentek a támogatók is.



Tarlós István a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem összehasonlító tanulmányából idézte, hogy "semmilyen észszerű indok, semmilyen műszaki megfontolás nem szól a Nánási út-Királyok útja és a part közti területnek az árvízvédelemből való kizárása mellett. (...) A rendelkezésre álló információk alapján a parti védvonal építése javasolható a megismert műszaki paraméterek mellett". Ezt a változatot támogatta a Demszky Gábor szabad demokrata főpolgármester vezette városvezetés is, ezt szavazták meg 2009 tavaszán - tette hozzá.



Tarlós István közölte, szakértők szerint a védműnek a Nánási út-Királyok útja nyomvonalon történő megépítése hétmilliárd forinttal kerülne többe, mint a part menti, és hetven hektár a parton védelem nélkül maradna, a számítások szerint több mint 40 milliárd forint értékkel.



Ki vállalja ezért a felelősséget? - vetette fel a főpolgármester, kiemelve, hogy a parti ingatlanok "komoly része" állami, közösségi tulajdonban van.



Tarlós István elmondta, hét éve folyik a vita, tucatjával voltak lakossági fórumok a védmű terveiről. "Nincs idő arra és nincs lehetőség egy ilyen katasztrófavédelmi műtárgy esetében, hogy évtizedekig vitatkozzunk és állandóan azt hallgassuk, hogy még mindig nincs alátámasztva, nincs megfelelően kidolgozva" - fogalmazott.



Kijelentette azt is, ha a Fővárosi Közgyűlésben a többség "a másik változat" mellett dönt, akkor kénytelen lesz elfogadni, hogy "nem a szakmára hallgattunk, hanem azokra, akik (...) fakivágásokra, biológiai sokféleségre hivatkozva évről évre odázzák el ezt a munkát". Nem tudom, ki fogja ezt az álláspontot megvédeni, ha baj lesz - jegyezte meg Tarlós István.



A főpolgármester úgy fogalmazott: "az egyeztetéseket a végtelenségig nem lehet folytatni, mert ha jön a víz, akkor átható közömbösséget tanúsít mind a (...) határozott vezetési stílussal, mind pedig a liberális felfogással szemben, és mindent el fog ott mosni".

MTI