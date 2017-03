Mindszenty Emlékérmet kap az MTVA műsorvezetője

2017. március 28. 11:56

A Mindszenty Társaság emlékérmet adományoz Mindszenty József bíboros, hercegprímás születésének 125. évfordulóján 2017. március 29-én 11.00-kor a Parlament Vadásztermében.

Az átadón Kipke Tamás író, újságíró, P. Balás Béla kaposvári megyéspüspök, Szalai Katalin a Kairosz Kiadó cégvezetője és Süveges Gergő újságíró, az MTVA szerkesztő-műsorvezetője is emlékérmet kap.

„Mindszenty hercegprímás gazdag és hányattatott életútjának mozzanataiból most a közösségszervező, -építő arcát érzem magamhoz igazán közel állónak. Ő templomokat, plébániákat, iskolákat, szeretetotthont épített és körülöttük közösségeket szervezett; létrehozta a házapostolok hálózatát, számtalan egyesületet indított el.” – mondta Süveges Gergő mikor az átadóval kapcsolatban kérdeztük.

A műsorvezető hozzátette, hogy reményei szerint a Mindszenty Emlékérem annak a törekvésnek a biztatása is, amelyet feleségével most az életünk egyik központi szolgálatának éreznek: a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia családos közösségének koordinátori feladata mellett a Természetes Közösségfejlődés eszközeivel (www.ncd.hu) segítenek keresztény gyülekezeteket és közösségeket abban, hogy egyre egészségesebben és sugárzóbban töltsék be a hivatásukat.

Mindszenty-emlékérmet kap:

P. Balás Béla kaposvári megyéspüspök

Laudáció: Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke

Kipke Tamás író, szerkesztő

Laudáció: Csallóközi Zoltán, a miniszterelnök-helyettes főtanácsadója, a Mindszenty Társaság tagja

Süveges Gergő újságíró

Laudáció: dr. Dabóczy Kálmán, a BKK vezérigazgatója, a Mindszenty Társaság tagja

Szalai Katalin a Kairosz Kiadó cégvezetője

Laudáció: Lévai Jánosné Kecskemét város önkormányzati képviselője, a Mindszenty Társaság tagja

hirado.hu - Mindszenty Társaság