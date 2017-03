A migráció és a biztonság ma már globális kihívás

A migráció és a biztonság ma már nem európai, hanem globális kihívásnak tekinthető, egyetlen ország sem tud egyedül megküzdeni ezekkel a kérdésekkel - mondta Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs ügyekért, uniós belügyekért és uniós polgárságért felelős biztosa keddi sajtótájékoztatóján Budapesten. A biztos előzőleg megbeszélést folytatott Pintér Sándor belügyminiszterrel és Trócsányi László igazságügyi miniszterrel.

Az uniós biztos hangsúlyozta: két éve még elszórt kezdeményezések születtek a migrációt illetően, ma átfogó megközelítést alkalmaznak, és ennek az átfogó megközelítésnek Magyarország is részese. Leszögezte: továbbra is elkötelezett az Európai Unió, hogy Európa biztonságos maradjon.



Dimitrisz Avramopulosz sikeresnek és eredményesnek nevezte a külső határok megerősítését és a harmadik országokkal való együttműködések létrehozását. Hozzátette: hála a Törökországgal kötött jelenleg is működő megállapodásnak, drámai módon csökkent az érkezők száma. Értékelése szerint a nyugat-balkáni útvonal is stabilizálódott, de továbbra is szükséges a monitorozása, az Europollal együttműködve pedig továbbra is küzdeni kell az embercsempészet ellen.



Megemlítette: a közös európai határ- és parti őrség 1350 tiszttel együtt dolgozik a határ védelmén, a jövő hónapban pedig megkezdődik Szerbiával a státuszmegállapodások tárgyalása. Ismertette: ennek célja az, hogy a közös európai határőrséget Szerbia határain is be lehessen vetni, ami Magyarország előnyére is válik.



A külső határok biztonságához járul hozzá az az intézkedés is, amely a belépők ellenőrzését írja elő még uniós állampolgárok esetében is. Reményét fejezte ki, hogy a következő hónapokban gyors előrelépést tudnak elérni a be- és kilépés rendszerében.



Az uniós biztos leszögezte: a migrációs kihívásokkal csak közös és koordinált erőfeszítések révén lehet megküzdeni, mert bármi történjen Szíriában, a hatásait nemcsak Görögország vagy Olaszország érzi, hanem más államok, így például Magyarország is.



"Közösen valljuk azt, hogy mindazokat, akiknek szükségük van erre, segítjük, mégpedig olyan módon, amely humánus és az emberi méltóságot tiszteletben tartja" - szögezte le az uniós biztos. Hozzátette: ugyanakkor küzdeni kell a menekültügyi eljárással kapcsolatos visszaélések ellen. Biztosítani kell azt, hogy a határozatok, döntések felülvizsgálata is tisztességes módon történhessen - mondta.

A keddi megbeszélésről elmondta: szó volt az új, a migrációhoz kapcsolódó jogszabályról, illetve az ehhez fűződő új rendről, amelyet Magyarország alkalmaz. Hozzátette: baráti, pozitív légkörben folyt a megbeszélés, és megállapodtak abban, hogy az uniós szabályok biztosítása, a közös célok elérése érdekében szakértői munkacsoportot állítanak fel.



Hangsúlyozta: valamennyi tagállam egyhangúlag fogadja el és teszi magáévá azokat az európai uniós elveket, amelyeknek a végrehajtásáról is beszéltek. Úgy fogalmazott: "nem lehet jól működő egy olyan unió, amelyben a la carte választják a szolidaritást". Hozzátette: amikor áttelepítenek, illetve visszatelepítenek olyanokat, akik védelemre szorulnak, illetve visszafordítják mindazokat, akiknek a tartózkodásra nincs joguk, mindezt az uniós jogszabályokkal összhangban kell tenni.



Dimitrisz Avramopulosz szerint így előzhető meg, hogy aránytalanul nagy teher nehezedjen egyes tagállamokra, valamint az, hogy a schengeni térségen belül ellenőrzéseket kelljen bevezetni. Megjegyezte: érti és megérti, miért fontos Schengen Magyarországnak, jól tudja, Magyarországon azért küzdöttek, hogy az emberek szabadon mozoghassanak Európában, és nem szeretnének visszatérni egy olyan korszakhoz, amelyben ez nem lehetséges.



Az uniós biztos hozzátette: ellátogat a budapesti székhelyű Európai Rendőrakadémiára (CEPOL), hangsúlyozva, hogy az Európai Unió és állampolgárai számára létfontosságú az a biztonság, amely a rendőrtisztek határon átnyúló együttműködésének eredménye.

Pintér Sándor belügyminiszter közölte, egyetértettek abban, hogy Európa biztonságát növelni kell. Egyetértettek abban is, hogy a határátkelőhelyeken milyen eljárásokat kell bevezetni az EU területére belépő és onnan kilépő harmadik országbeli állampolgárok, valamint az uniós állampolgárok esetében.



A zöldhatáron átlépés ügyében azonban nem volt teljes az egyetértés a felek között, bár az álláspontok közeledtek - ismertette Pintér Sándor. Hozzátette: megállapodtak abban, hogy nyárig közös álláspontot alakítanak ki ebben a kérdésben.



Trócsányi László igazságügyi miniszter elmondta, hogy a megbeszélésen igyekezett választ adni a migrációval összefüggő új magyar jogi szabályozás szükségességével és arányosságával kapcsolatos kérdésekre. Hangsúlyozta: a magyar kormány kész a dialógusra és abban érdekelt, hogy a vitákat normális keretek között tudják lerendezni.



A kormány álláspontja szerint a jogi szabályozás megfelelő - jelentette ki -, de várják az észrevételeket, amelyeket megválaszolnak majd.



