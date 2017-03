Módosulhatnak a belügyi törvények

2017. március 28. 19:31

Huszonegy belügyi tárgyú törvény módosítására tett javaslatot Pintér Sándor belügyminiszter kedden a parlamentnek.

A passzusok között szerepel, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony meghaladhatja az öt évet, de legfeljebb tíz év lehet. A rendőrségről szóló törvényre vonatkozó javaslat megteremtené, hogy az állami mentőszolgálat valós időben betekinthessen a rendőrség által kezelt térfigyelő kamerák felvételeibe.

A belügyminiszter azt is kezdeményezi, hogy a polgárőrök a vonatok mellett az autóbuszokon is járőrözhessenek. Az előterjesztés több, az indoklás szerint jogharmonizációs célokat szolgáló javaslatot is megfogalmaz.

Így a többi között módosítaná a nemzetbiztonsági szolgálatokról, továbbá a vízitársulatokról szóló jogszabályt, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényt, valamint a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő egyes rendelkezéseket. Pintér Sándor indítványa több kétharmados többséget igénylő rendelkezést tartalmaz.

mti