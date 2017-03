Visszavont egy Románia Csillaga érdemrendet Iohannis

2017. március 28. 22:43

Elnöki rendeletben fosztotta meg Klaus Iohannis román államfő kedden a Románia Csillaga érdemrend lovagi fokozatától Mihai Necolaiciucot, a román államvasutak CFR volt vezérigazgatóját, akit hivatali hatalommal való visszaélésért nyolc év börtönbüntetésre ítélt jogerősen tavaly novemberben a bukaresti táblabíróság.

Az utóbbi évtizedekben mindössze egy olyan esetről számolt még be a román sajtó (a korrupcióért elítélt Catalin Voicu korábbi nemzetbiztonsági tanácsadó esetéről), amikor valakit börtönbüntetése miatt fosztottak meg a legmagasabb állami kitüntetéstől.



Az elnöki hivatal közleménye szerint Nicolaiciuc 2000 december elsején kapta meg a magas állami kitüntetést.



Az Agerpres hírügynökség felidézte: Necoliciucnak ez a második jogerős ítélete előző, hűtlen kezelésért kiszabott, négy és féléves börtönbüntetése után. A CFR volt igazgatója bűntársaival együtt több mint 100 millió lej (hétmilliárd forint) kárt kell megtérítsen a román államnak. Az első letartóztatási parancsot 2006-ban adták ki ellene, de az időközben az Egyesült Államokba szökött Necolaiciuc kiadatásáról szóló rendeletet csak 2011-ben írta alá Hillary Clinton akkori amerikai külügyminiszter.



A hatályos törvények szerint az államfő azoktól vonhatja vissza a Románia Csillaga érdemrendet, akiket jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, vagy azoktól, akiket valamely cselekedetükért méltatlannak talál az érdemrend birtoklására a kitüntetettek soraiból választott "becsületbíróság".



Klaus Iohannis államfő tavaly ez utóbbi okra hivatkozva írta alá azt a rendeletet, amellyel - egy kifogásolt kijelentéséért - megfosztotta Tőkés László EP-képviselőt román állami kitüntetésétől. Az államfő döntése ellen tiltakozó, az 1989-es forradalom emlékét ápoló Temesvár Társaság akkor nyílt levélben figyelmeztette Iohannist: számos jogerősen börtönbüntetésre ítélt politikus - köztük a korrupcióért kétszer is elmarasztalt Adrian Nastase volt kormányfő - van ma is a Románia Csillaga birtokában.

MTI