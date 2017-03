Bírálják az amerikai klímapolitikai fordulatot

2017. március 29. 12:22

Az EU energiaügyi biztosa sajnálatát fejezte ki az amerikai klímapolitika fordulata miatt

Sajnálatát fejezte ki szerdán Miguel Arias Canete uniós klíma- és energiaügyi biztos amiatt, hogy Donald Trump amerikai elnök előző nap aláírta az elődje, Barack Obama által hozott klímavédelmi intézkedéseket eltörlő elnöki rendeletét.

"Sajnáljuk, hogy az Egyesült Államok visszavonja a klímapolitikája fő pillérének számító, úgynevezett tiszta energia tervet" - fogalmazott a spanyol politikus.



"Meglátjuk, milyen más módon kíván az Egyesült Államok eleget tenni a párizsi klímaegyezmény szerinti kötelezettségeinek" - tette hozzá. Washington azt vállalta, hogy 2025-re 26-28 százalékkal csökkenti a károsanyag-kibocsátását a 2005-ös bázisévhez képest.



Szakértők szerint az Obama által 2013-ban elfogadott, "tiszta energia terv" néven ismertté vált csomag kulcsfontosságú lenne a fenti célok eléréséhez, nélküle az "gyakorlatilag lehetetlen" - írta a The Wall Street Journal (WSJ) című amerikai üzleti lap.



"Mások talán visszafordulnak, az Európai Unió és Kína azonban teljes gőzzel halad a párizsi egyezmény céljainak megvalósítása, a tiszta energiai fordulat felé" - hangsúlyozta a jelenleg Pekingben tárgyaló Canete.



Kofi Annan korábbi ENSZ-főtitkár kedden Brüsszelben kijelentette, ha Trump "nem is fogadja el a klímaváltozást", a világ összes többi országa teljesíteni fogja a párizsi egyezmény szerinti vállalásait.



"Úgy gondolom, veszíteni fog (a klímapolitikai fordulatával)" - mondta az amerikai elnökről a világszervezet egykori vezetője, de nem bocsátkozott részletekbe.



Trump keddi rendelete a "tiszta energia terv" felfüggesztését és felülvizsgálatát rögzíti, a gyakorlatban azonban Obama számos intézkedésének a megsemmisítését jelenti. Így például eltörli a globális felmelegedés egyik kiváltójának tartott üvegházhatású szén-dioxid gáz kibocsátásának felső határát, feloldja az eddig bezáratott szénerőművekre vonatkozó zárlatot és a szövetségi szénbányák működésére kimondott moratóriumot, illetve engedélyezi a hidraulikus technológiával történő kőolajkitermelést.

A párizsi klímacsúcs volt elnöke bírálja az Obama intézkedéseit eltörlő Trump-rendeletet

Laurent Fabius volt francia külügyminiszter, a párizsi klímamegállapodást tető alá hózó ENSZ-klímacsúcs elnöke "súlyos visszalépésnek" nevezte szerdán Donald Trump amerikai elnöknek azt a rendeletét, amely eltörölte az elődje, Barack Obama által hozott klímavédelmi intézkedéseket.

"A fontos védelmi szabályozások felszámolása, a fosszilis energiák szennyező projektjeinek támogatása, ezen a téren a nemzeti és nemzetközi költségvetések jelentős megnyirbálásának bejelentése ellentétes a legmegalapozottabb tudományos ismeretekkel, és a már 141 ország, köztük az Egyesült Államok által is ratifikált párizsi klímamegállapodás által megfogalmazott általános érdekű célokkal" - írta közleményében Laurent Fabius.



"Az országok, a helyi önkormányzatok, a vállalatok, a civil szerveztek, az állampolgárok feladata, hogy mindenhol fellépjenek és megerősítsék konkrétan is, hogy ragaszkodnak a Párizsban tett kötelezettségvállalásokhoz, megvalósítva azokat" - tette hozzá a volt külügyminiszter, a francia alkotmánytanács jelenlegi elnöke.



A volt francia külügyminiszter nevéhez fűződik a Párizsban 2015. december 12-én az ENSZ 21. klímakonferenciáján 195 ország részvételével megszületett megállapodás tető alá hozása. A keretmegállapodás azt a célkitűzést erősítette meg, hogy a Föld légkörének felmelegedését a kötelezettséget vállaló 195 ország 2 Celsius-fok alatt próbálja tartani az iparosodás előtti mértékhez képest, és folytatja arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a felmelegedés csak 1,5 fokos legyen. A 1,5 fok említése a megállapodásban a tengerszint emelkedésével létükben fenyegetett szigetállamok kérése volt, amit több mint száz ország, köztük az Európai Unió tagállamai, valamint az Egyesült Államok is támogatott.



A két hónapja hivatalba lépett Donald Trump amerikai elnök kedden írta alá az elődje, Barack Obama által hozott klímavédelmi intézkedéseket eltörlő elnöki rendeletét, és ismét hitet tett az olajkitermelés és a szénbányászat fontossága mellett.

MTI