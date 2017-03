Vona nyitott Simicska fiának támogatására

Szívesen veszi Simicska Lajos fiának támogatását a Jobbik elnöke - erről Vona Gábor az ATV-ben beszélt. Azt tagadta, hogy Simicska Ádám bejelentkezett volna a Jobbikba, azt azonban elismerte, hogy nyitott a nagyvállalkozó fiának segítségére. Egyre gyakrabban hallani arról, hogy a Jobbik és Simicska Lajos egyre közelebb kerülnek egymáshoz.

Kacsának nevezte hétfőn este az ATV-ben Vona Gábor azt a híresztelést, hogy Simicska Lajos nagyvállalkozó fia jelentkezett volna a Jobbikba. A pártelnök azt azonban elismerte: nyitott Simicska Ádám segítségére.

Ha ő támogatni, segíteni kívánja a Jobbikot szakmai tapasztalatával, munkájával, véleményével, azt mindenkitől elfogadjuk – mondta a Jobbik vezetője.

Simicska Ádám fia három héttel ezelőtt azt nyilatkozta a Zsúrpubi bulvárlapnak, amit egyébként édesapja hirdetőoszlopain reklámoznak, hogy a “A Fidesz meg fog bukni 2018-ban” és szerinte a következő parlamenti választás igazi, valós tétje, egyetlen egy dolog, hogy Vona Gábornak sikerül-e megszereznie a kétharmadot.

Én azt gondolom, hogy a Fidesz egy nagyon nehéz ellenfél – így reagált a Jobbik elnöke Simicska Ádám nyilatkozatára. Vona Gábor azt is elismerte: találkozott már a vállalkozóval, Simicska Lajossal.

Az, hogy milyen kapcsolatom van Simicska Lajossal, azt eddig is elmondtam, találkoztam már vele a Magyar Nemzet szalonrendezvényeken két alkalommal is Simicska Lajossal – ismerte el Vona Gábor, aki azt sem tagadta, hogy Simicska Ádámot is személyesen ismeri.

Az Origo március elején írt arról, hogy a Jobbik és Simicska Lajos az elmúlt években egyre közelebb kerültek egymáshoz. A cikk szerint a baloldali fordulatot végrehajtó párt azért közeledik a csalódott nagyvállalkozóhoz, mert szavazók százezreit és alapszervezetek tucatjait veszítette el, emiatt pedig jelentősen meggyengült.

Legutóbb a párt nyírturai alapszervezete oszlatta fel magát, mert nem kívánják felvállalni a Jobbik jelenlegi „ideológia és hitnélküli” politikáját – erről írt a Pestisrácok.hu. Az internetes portál azt is megtudta: a helyi szervezet elnökét ezzel egyidejűleg kizárták a pártból, mert részt vett a január végi „gárdamellény-visszakövetelő” tüntetésen.

Rajtuk kívül például a párt nagybörzsönyi és a vámosmikolai alapszervezete is feloszlatta már magát. A Jobbik vecsési szervezete pedig Vona Gábor hanukai üdvözlő levele miatt nyilvánosan bírálta a párt vezetését. Vona Gábor nemcsak a vecsésieket haragította magára, a párt debreceni szimpatizánsai még januárban tüntettek a pártelnök ellen.