Románia kitüntette a brit trónörököst

2017. március 29. 21:50

Romániai karitatív tevékenysége elismeréseként és az ország népszerűsítéséért Románia Csillagának nagykeresztjével tüntette ki Klaus Iohannis román államfő Károly walesi herceget, aki szerdán kezdte meg háromnapos hivatalos látogatását Romániában.

A brit trónörökös rendszeres vendégnek számít Romániában, Erdélyben több házat is vásárolt, amelyeket évente felkeres, de 1998 óta most másodszor tesz hivatalos látogatást az országban.



A herceg négyszemközti megbeszélést folytatott Klaus Iohannis román államfővel, megbeszélésük központi témája - a bukaresti elnöki hivatal előzetes tájékoztatása szerint - a két ország közti stratégiai partnerség elmélyítése volt, a közös biztonsági erőfeszítéseket is beleértve. A megbeszélés tervezett témái között kiemelték a Brexit után várható fejlemények áttekintését, különös tekintettel a Nagy-Britanniában élő román közösség helyzetére.



Károly herceg csütörtökön a román miniszterelnökkel és a román ortodox egyház pátriárkájával is találkozik, pénteken pedig kulturális intézményeket keres fel Bukarestben.



A walesi hercegnek a székelyföldi Zalánpatakon (Valea Zalanului) és a Brassó megyei Szászfehéregyházán (Viscri) van háza, ez utóbbiban Prince of Wales képzési központot létesített. Többször is lelkesen nyilatkozott az ember és a környezet sajátos erdélyi viszonyáról, amelyet szerinte Európa más tájain már alig lehet megtalálni.



A brit királyi család erdélyi magyar gyökerekkel is rendelkezik: II. Erzsébet királynő ükanyja, Rhédey Klaudia a Maros megyei Erdőszentgyörgyön született 1812-ben és az ottani Rhédey-kastélyban nevelkedett.

MTI