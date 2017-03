A CEU miatt nem vonják vissza a törvénymódosítást

2017. március 30. 00:36

A kormány nem látja indokoltnak a felsőoktatási törvénymódosító javaslat visszavonását, amely a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének jövőbeni feltételeit tartalmazza – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, miután Palkovics László oktatási államtitkár és Michael Ignatieff, a Közép-európai Egyetem (CEU) elnök-rektora szerdán este tárgyalt.

A tárca MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az oktatásért felelős államtitkár elmondta, hogy a kormány célja a külföldi egyetemek magyarországi működésének rendezése. Vitán felül áll, hogy a területen számos szabálytalanságra derült fény, az erről szóló jelentés tényszerű – írták.

A CEU által felvetett problémákra az államtitkár elmondta, hogy a kormány kész nemzetközi megállapodást kötni az Egyesült Államok kormányával a CEU és a másik három érintett amerikai intézmény működésének rendezése céljából, ennek érdekében nyitottak a tárgyalásra, ezekre egy teljes év áll rendelkezésre.

A rektor felvetésére, miszerint ilyen szerződést a szövetségi kormány nem, csak New York állam kormánya köthet az egyetem vonatkozásában, az államtitkár megerősítette: erre is nyitott a kormány. Elmondta, hogy egy ilyen nemzetközi megállapodásban a felek minden nyitott kérdésre megoldást találhatnak, a magyar kormány számára éppen az a fontos, hogy a nemzetközi státusú egyetemek működtetésében az érintett államok szerepet vállaljanak, az esetleges problémákra közösen találjanak megoldást, ami jelenleg nem áll fenn. Kitért arra is: az érintett egyetemek magyarországi tevékenységét a származási országok hatóságai nem követik figyelemmel, és a szabálytalanságok részben éppen erre vezethetőek vissza: a magyar hatóságoknak nincs joghatóságuk a külföldi képzésekre, a külföldi hatóságok pedig nem figyelnek oda ezekre.

A találkozón rektor – a tárca közlése szerint – elmondta, hogy a tervezett felsőoktatási törvénymódosítás súlyosan sérti az egyetem érdekeit, mert a működésének feltételévé teszi a jövőben egy nemzetközi szerződés megkötését. Ez a rektor félelme szerint el fogja lehetetleníteni az amerikai diplomák kiadását, illetve csorbítani fogja az egyetemi autonómiát, az akadémiai szabadság ügyét. A rektor megerősítette, hogy az egyetem a jövőjét Budapesten, Magyarországon képzeli el, ezért kérte a törvénytervezet visszavonását.

Palkovics László oktatási államtitkár szerdai bejelentése alapján a jövőben akkor működhetne oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A Közép-európai Egyetem (CEU) diszkriminatívnak tartja a kormány által kedden benyújtott törvénymódosítást; az intézmény rektora közölte: nem zárják be az egyetemet.

