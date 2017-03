Tarlós: társulásban működhetne a közterület-felügyelet

2017. március 30. 08:43

Lehet, hogy társulásban kellene működtetni a kerületi közterület-felügyeleteket - vetette fel a főpolgármester, aki a térfigyelő kamerás büntetésekről beszélt csütörtökön az ATV Reggeli start című műsorában.

Tarlós István az autósok bírságolásával kapcsolatban azt mondta, benne nem indulat, hanem értetlenség van. "Lehet még az is, hogy jogszabályt kéne módosítani, az is lehet, hogy társulásba kéne a kerületekkel ezt a szervezet működtetni" - fogalmazott.



A római-parti védműről szólva azt mondta, hogy az ügyben folyó tiltakozás ma már "érzelmi megnyilvánulás". "Érzelmi megnyilvánulásokat észérvekkel rendkívül nehéz felülírni" - jelentette ki, hozzátéve: nagy különbség van abban, hogy valakinek van felelőssége a kérdésben vagy nincsen, akinek nincs, az beszélhet "össze-vissza mindenfélét".



A hullámtérben negyven családi ház van, amelyek az 1920-30-as években szabályosan épültek, és vannak ott állami intézmények, sportlétesítmények is, amelyek védtelenül maradnak, ha a Nánási út-Királyok útja nyomvonalon építenék fel a védművet - ismertette a főpolgármester. A part menti védmű felépítése sokkal olcsóbb lenne és minden ingatlant megvédene - tette hozzá.

MTI