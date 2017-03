A Hamász megfenyegette Izrael biztonsági vezetőit

2017. március 30. 12:38

A Gázai övezetet irányító radikális iszlamista Hamász rövid videoüzenetben megfenyegette Izrael biztonsági vezetőit, köztük Avigdor Liberman védelmi minisztert és Gadi Ejzenkot vezérkari főnököt, bosszút ígérve Mázen Faha Hamász-vezető múlt pénteki meggyilkolásáért - jelentette az izraeli média csütörtökön.

A Hamász-közeli Seháb hírügynökség tette közzé elsőként a fenyegető videoüzenetet, amelyben célkeresztben látható Liberman és Ejzenkot, valamint Nadav Argaman, a Sin Bét belbiztonsági szolgálat vezetője, Joszi Kohen, a külföldi hírszerző szevezet, a Moszad igazgatója, Aviv Kochavi, a katonai hírszerzés volt főnöke, Gilád Erdan belbiztonsági miniszter, és David Zini tábornok, az Óz nevű kommandós egység parancsnoka.



A fenyegető üzenetben a Hamász megtorlást ígér Mázen Faha meggyilkolása miatt. Izrael nem ismerte el, hogy emberi likvidálták Fahát, de a Hamász a zsidó államot vádolja a gyilkossággal. Fahát az otthona előtt lőtték agyon pénteken a Gázai övezetben. Az al-Hajat pánarab hírlap szerint támadói a tenger felől érkeztek, majd arra is távoztak gyilkosság után.



Az izraeli katonai rádió vasárnap arról számolt be, hogy az izraeli hadsereg küldöttei korábban több alkalommal is felkeresték Faha Ciszjordániában élő apját, és arra kérték, bírja rá fiát Izrael-ellenes tevékenységének abbahagyására, és meg is fenyegették a férfit, hogy az izraeli biztonsági erők "karja messzire elér". Izrael szerint Mázen Faha Ciszjordániából végrehajtott merényleteket szervezett Izrael ellen.

MTI