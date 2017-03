Uniós vezetőkkel beszélt Theresa May

2017. március 30. 14:46

Uniós vezetőket tájékoztatott telefonon Theresa May brit miniszterelnök a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat elindításáról - közölte csütörtökön a Downing Street.

A londoni kormányfői hivatal szóvivőjének tájékoztatása szerint a miniszterelnök Antonio Tajanival, az Európai Parlament (EP) elnökével, Enda Kenny ír, Beata Szydlo lengyel és Mariano Rajoy spanyol miniszterelnökkel, valamint Francois Hollande francia elnökkel beszélt azóta, hogy előző nap bejelentette a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválását.



Az 50. cikkely szabályozza - és szerdai aktiválása hivatalosan elindította - a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamatot, kétévi időtávlatot meghatározva a kilépés feltételeiről szóló tárgyalásokra.



A Downing Street szóvivőjének csütörtöki beszámolója szerint "meleg, konstruktív hangvételű" beszélgetések zajlottak May és a többi EU-vezető között, és az 50. cikkely aktiválását bejelentő levélről is olyan visszajelzések érkeztek az uniós partnerek részéről, hogy az értesítésben foglaltak "építő jellegűek".



A levelet szerdán adta át Sir Tim Barrow brit EU-nagykövet Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének.



Theresa May nem sokkal a levél kézbesítése előtt telefonon beszélt Donald Tuskkal, valamint Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével és Angela Merkel német kancellárral is.



Az 50. cikkely aktiválását bejelentő hatoldalas levél főbb pontjai között szerepel, hogy a brit kormány "merész és nagyratörő" szabadkereskedelmi egyezmény megkötését javasolja az Európai Uniónak.



A levél szerint e szabadkereskedelmi megállapodásnak átfogóbbnak kellene lennie minden korábbi hasonló egyezménynél, hogy magában foglalhassa egyebek mellett a pénzügyi szolgáltatási szektort is.



A levélben a brit kormány megerősíti ugyanakkor, hogy nem törekszik a brit tagság fenntartására az EU egységes belső piacán az uniós tagság megszűnése után. Az értesítés szerint London megérti és tiszteletben tartja azt az uniós álláspontot, hogy az egységes belső piaci tagsághoz kötődő négy szabadságjog - a munkaerő, a tőke, a javak és a szolgáltatások szabad áramlásához fűződő jog - egymástól nem szétválasztható, és nem lehet közülük "külön kicsemegézni" egyiket sem.



Theresa May már korábban bejelentette, hogy az Egyesült Királyság az EU-tagság megszűnése után nem kívánja fenntartani tagságát az Európai Unió egységes belső piacán sem, mivel e tagsághoz olyan feltételeket kellene teljesíteni, mintha a brit EU-tagság meg sem szűnne.



Az értesítésben hangsúlyosan szerepel az a londoni törekvés is, hogy a brit kormány a kilépési tárgyalások korai szakaszában megállapodást szeretne elérni az Egyesült Királyságban élő külföldi EU-állampolgárok jogainak garantálásáról, de ezzel egy időben, viszonossági alapon egyezségre akar jutni az EU-tagállamokban élő britek jogosultságainak garantálásáról is.

MTI