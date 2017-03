FAZ: Orbánnak ellenségkép kell

2017. március 30. 14:53

Német, osztrák, brit és francia lapok, valamint a BBC brit közszolgálati média is kommentálta csütörtökön a magyar felsőoktatási törvénynek a Közép-Európai Egyetemet (CEU) is érintő tervezett módosítását.

A konzervatív német Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Az orbáni állam ellensége címmel közölte Stephan Löwenstein írását, aki kiemelte, hogy a CEU nemzetközi szinten az egyik legtekintélyesebb magyar egyetem (...), de Orbán Viktor kormányfő szerint van egy "nagy bökkenő", mégpedig az, hogy Soros György finanszírozza. A magyarországi születésű amerikai pénzügyi befektetőt a kormány "első számú ellenségnek" állítja be, és úgy tűnik, hogy egy új törvényjavaslat egyes elemei éppen a CEU ellen irányulnak - tette hozzá szerző. Ez "nem véletlen", mivel "Orbán megosztó politikája csak akkor működik, ha van hozzá megfelelő ellenségkép".



A liberális Süddeutsche Zeitung (SZ) Mindenki rohamra című kommentárjában a szerző, Cathrin Kahlweit kiemelte, hogy "Orbán előveszi ősellenségét, Soros Györgyöt, de meglehet, hogy túlvállalja magát". Hozzátette: úgy tűnik, mintha a kormány szándékosan váltana ki nagy felháborodást a menekültek, a segélyszervezetek, a külföldi egyetemek és a nemzetközi közösség elleni támadásokkal, mert Orbán Viktor így tudja bizonyítani, hogy valóban szembeszáll mindenkivel. A CEU ellen irányuló "régen várt csapás" valójában "a tudomány és a baloldali Amerika" ellen irányul. Előfordulhat azonban, hogy Orbán ezúttal túlvállalja magát, mert ugyan remélhet támogatást az "antiliberális amerikai elnöktől, Donald Trumptól, de "Magyarország nagy árat fizet az akadémiai világ egy ennyire tekintélyes tagja elleni támadásért" - írta a SZ szerzője.



http://www.sueddeutsche.de/politik/ungarn-alles-auf-angriff-1.3441394



A módosítás "kimondatlanul" arra irányul, hogy a magyar milliárdos Soros György által támogatott liberális CEU-t bezárják - olvasható az osztrák Die Pressében. A jobboldali lap budapesti tudósítója, Boris Kálnoky kommentárjában úgy véli, hogy Soros belpolitikai szempontból ideális ellenség, ez magyarázza a kormány legújabb lépését. Hozzáteszi: a balliberális ellenzék posztkommunista démonizálása már nem hatásos, mivel megosztottsága miatt alig jelent veszélyt. A magyar kormányzati kommunikáció Sorost az amerikai nagytőke képviselőjének és olyan figurának állítja be, amely a szálakat mozgatva Európát menekültekkel árasztja el és "aláássa a nemzeti gondolkodást". "A CEU-n pedig épp a liberális elitet nevelik ki" - írja Kálnoky.



http://diepresse.com/home/ausland/welt/5192254/Ungarn_Orban-will-SorosUni-dichtmachen



"A jobboldali populista kormányfő, Orbán Viktor Soros Györggyel szembeni megvetése szívből jön" - olvasható a bécsi Der Standardban. A liberális lap tudósítója, Gregor Mayer azt írja, hogy a Soros Nyílt Társadalom Alapítványa által képviselt szellemiség, "a tolerancia, a nyitottság, az ésszerű párbeszéd és a nyílt kritika" - épp "az orbáni politikai és hatalmi felfogás antitézise".



http://derstandard.at/2000055079147/Ungarn-Orban-nimmt-Budapester-Soros-Uni-ins-Visier



A londoni Financial Times (FT) online cikke szerint Magyarország vitába keveredett a Soros által alapított egyetemmel, ezért olyan törvényjavaslatot dolgozott ki, amely bezárásra kényszerítheti őket. A lépés Orbán Viktor és az általa ideológiai ellenségnek tekintett Soros közti harc kiterjesztését jelenti - vélekedett a szerző. A kormányfő, aki valaha a Soros-ösztöndíj kedvezményezettje volt, mióta 2010-ben visszatért a hatalomba, folyamatosan növeli szorítását a politikai intézmények, média és gazdaság felett - írta. A tervezett intézkedéseket - amelyek egybeesnek a Soros alapítványai által támogatott civil szervezetek elleni szigorításokkal - a kormánypárti sajtó CEU elleni kirohanásai előzték meg, azzal vádolva az intézményt, hogy rosszul bánik a dolgozóival, hamis diplomákat állít ki, és idegen érdekeket szolgál - írta a FT.



A BBC tudósítója szerint úgy tűnik, hogy a CEU is annak a kampánynak a céltáblájává vált, amelyet Orbán Viktor kormánya folytat a liberális értékek ellen. A szerző hangsúlyozza: mindez olyan időszakban történik, amikor folyamatosan romlik Donald Trump és Soros György kapcsolata, miután Soros az amerikai elnököt csalónak és diktátorjelöltnek minősítette. Orbán az amerikai elnök lelkes támogatója, és Sorost azzal vádolja, hogy politikai szerepre tör Magyarországon, és elősegíti a migránsok beáramlását Európába.



http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-39429309



A magyar kormány nekimegy a Soros egyetemnek címmel közölt tudósítást honlapján a Le Monde. A francia balliberális napilap szerint Orbán Viktor hónapok óta támadja a CEU-t, annak alapítóját, Soros Györgyöt pedig azzal vádolja, hogy az ellenzéket pénzeli. A menedékkérőket és a szabadságjogokat védelmező, részben Soros alapítványa által támogatott civil szervezetek és a média után a CEU került a célpontba - véli a Le Monde. A lap tudósítója, Blaise Gauquelin felidézte, a miniszterelnök februárban azt mondta, a nemzetközi szervezetek által pénzelt aktivisták több százezer migránst hoztak Európába, és a hozzá közel állók is bírálták a CEU szerepét Magyarországon, azzal vádolva meg az egyetemet, hogy Soros európai kinyújtott karjaként liberális programot képvisel, valamint a helyi egyetemek elöl elorozza az európai támogatásokat.



http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/03/30/le-gouvernement-hongrois-s-en-prend-a-l-universite-soros_5103012_3214.html

MTI