Négy napig kékben ragyog a gyöngyösi ferences templom

2017. március 30. 17:20

Az autizmus világnapját (április 2.) az ENSZ kezdeményezésére azért rendezik, hogy felhívják a figyelmet az autizmussal élő emberekre. Hazánkban a becslések szerint 100 ezer az autista.

A gyöngyösi Ferences Rendi Autista Segítő Központ (ASK) idén iscsatlakozik a „Ragyogj kékben” világkampányhoz. Kék megvilágítást kap március 31 és április 3 között a gyöngyös-alsóvárosi ferences templom és kolostor.

Megrendezik április 1-én az immár hagyományos, Mátraházáról induló kéktúrát a Kékesre. A sétán résztvevők Mátraházán a Magyarok Nagyasszonya-kápolnától 10.30-kor indulnak Kékestetőre, ahol 12 órakor műsort ad az ASK zenekara, majd kék lufikat engednek fel a levegőbe.

www.autista.hu

ferencesek.hu