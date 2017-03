Vucic a garancia a Vajdasági Magyar Szövetségnek

Szerbiában április 2-án elnökválasztást tartanak, melyen a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Aleksandar Vucic hivatalban lévő kormányfőt támogatja.

Három éve működünk együtt Vucic pártjával, a Szerb Haladó Párttal (SNS). Ennek vannak konkrét eredményei, a kisebbségvédelem terén például a részarányos foglalkoztatás, vagy a külön kisebbségi akcióterv elfogadása. Az infrastruktúrafejlesztés terén a Szabadkai Népszínház, és néhány helyi jelentőségű projekt – mondta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyarok Szövetségének frakcióvezetője az M1 Ma reggel című műsorában.

Vucic jelentős mértékben hozzájárult a jó szerb-magyar viszonyhoz, akárcsak Tomislav Nikolic köztársasági elnök. Emlékeztetett arra, hogy Csurogon kialakították a közös emlékművet, megtörtént a közös főhajtás Áder János köztársasági elnökkel. Vucic ideje alatt eltörölték a magyarság kollektív bűnösségét, két, 1945-ben meghozott közigazgatási határozat került hatályon kívül. Ezenkívül eljött Szabadkára, a Vergődő madár-emlékműnél lerótta kegyeletét, elhelyezte az emlékezés virágait annak ellenére, hogy szerb nacionalista körökből nyilvánosan felszólították, ne tegye – emelte ki a politikus, hangsúlyozva: Vucic nevéhez kötődik a megbékélési folyamat.

A magyar kormány azt üzeni, hogy a vajdasági magyarság jól jár, ha Aleksandar Vucicot támogatja. A két ország között az elmúlt évtizedek alatt most a legjobb a viszony. Két együttes kormányülésre is sor került, közös projektjeink vannak, nemcsak a Budapest-Belgrád vasútvonal, hanem a Szabadka-Baja vasútvonal, és a tiszai hajózást is fejlesztik – indokolta.

A VMSZ az elvárásait még tavaly augusztusban megfogalmazta, amikor aláírták a koalíciós szerződést – mondta Pásztor Bálint. A dokumentum konkrét vállalásokat tartalmaz, és maradéktalanul megvalósulhat, amennyiben Vucic lesz a köztársasági elnök, és az SNS fémjelzi a kormányt a következő években – fogalmazott.