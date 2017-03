Vallomást tenne Trump menesztett főtanácsadója

2017. március 31. 08:47

Donald Trump amerikai elnök első és menesztett nemzetbiztonsági főtanácsadója jelezte: kész tanúvallomást tenni a kongresszusban arról, hogy volt-e szerepe Oroszországnak a választási kampányban.

Michael Flynn ügyvédje útján jelezte hajlandóságát, és erről a The Wall Street Journal csütörtökön este internetes oldalán számolt be.



Az ügyvéd, Robert Kelner közleményében így fogalmazott: "Flynn tábornoknak, ha a körülmények lehetővé teszik, természetesen van egy elmondandó története", de cserében védelmet szeretne az "inkorrekt bűnvádi eljárással" szemben.



A volt nemzetbiztonsági főtanácsadónak részben éppen azért kellett távoznia posztjáról februárban, mert Donald Trump elnöki beiktatása előtt kétszer is találkozott Oroszország Washingtonban akkreditált nagykövetével, Szergej Kiszljakkal, ám ezzel kapcsolatban félrevezette Mike Pence alelnököt, Trump elnököt pedig állítólag nem is informálta.



A közlemény szerint Kelner ügyfele megbízása alapján mind a képviselőház, mind a szenátus hírszerzési bizottságával egyeztetett Flynn szándékairól. A képviselőházi bizottság szóvivője, Jack Langer azonban cáfolta az ügyvédet.



"Michael Flynn nem ajánlotta fel részvételét a meghallgatáson" - írta közleményében. A szenátusi bizottság egyelőre nem reagált a hírre.



A The Wall Street Journal információi szerint - bár az ügyvéd ezt nem említette - Flynn a Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI) is felajánlotta az együttműködést. Az FBI nem kívánta kommentálni a lap információját.



A képviselőház hírszerzési bizottsága után csütörtökön a szenátus hírszerzési bizottsága is megkezdte a meghallgatásokat Donald Trump és kampánycsapata esetleges Oroszországi kapcsolatfelvételeiről a tavalyi elnökválasztási kampány idején, illetve Oroszország feltételezett beavatkozásáról az elnökválasztási folyamatba.

MTI