Ma kezdődik a Budapesti Tavaszi Fesztivál

2017. március 31. 08:49

Számos világsztár: mások mellett John Malkovich, Gyenyisz Macujev és Daniele Gatti előadásaival találkozhat a közönség a pénteken kezdődő 37. Budapesti Tavaszi Fesztiválon (BTF), amely április 23-ig 40 helyszínen több mint 150 koncerttel, kiállítással, színházi és táncelőadással várja a közönséget.

A rendezvénysorozat egyik legfontosabb témája a 150 éve megkötött kiegyezés lesz, de a BTF csatakozik a Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából meghirdetett Kodály-évhez is.



Liszt Ferenc Koronázási miséjét az Osztrák-Magyar Haydn Philharmonie és a Bécsi Állami Opera kórusa adja elő, Zsuráfszky Zoltán pedig a Magyar Nemzeti Táncegyüttes számára készít koreográfiát Kiegyezés 1867-2017 címmel. A fesztivál záró előadása Kodály Zoltán Háry Jánosának bemutatója lesz, de Kodály-premierrel készül a Magyar Állami Népi Együttes is.



A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Vittorio Storaro háromszoros Oscar-díjas olasz operatőr és fotográfus képi világát bemutató kiállítással jelentkezik, míg a Magyar Nemzeti Galériában Georg Baselitz munkáiból nyílik tárlat.



John Malkovich legújabb előadásával a márciusi világpremier után néhány héttel érkezik Budapestre: a Just Call Me God - A diktátor utolsó beszéde című, "színházi-zenei one-man-drámában" az amerikai színészt Martin Haselböck kíséri orgonán.



A fesztiválon olyan világsztárok adnak koncertet, mint Daniele Gatti, Gyenyisz Macujev, Ivo Pogorelich, Pumeza Matshikiza vagy a Komische Oper Berlin; a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva felcsendül Dvorák Stabat Materje, de húsvéti vásár is várja az érdeklődőket.



Az újcirkusz műfaját a magyar Recirquel Társulat mellett az ausztrál Circa és a svéd Svalbard Company képviseli.



A Maribori Szlovén Nemzeti Színház Balettegyüttese a Peer Gynt című produkcióval érkezik Budapestre, a Koreai napok a kalligráfiától a taekwandóig a keleti ország számos arcát bemutatja, a Tosca live Going Going Going pedig az elektronikus zene kedvelőinek nyújt különleges élményt.



A Budapesti Tavaszi Fesztivál részletes programja a http://btf.hu honlapon található meg.

MTI