New Hampshire-ben be akarták tiltani az orosz vodkát

2017. március 31. 08:51

Az Egyesült Államok északkeleti szövetségi államában, New Hampshire-ben a törvényhozók leszavazták azt a törvénytervezetet, amely be akarta tiltani az orosz vodka árusítását.

A törvényjavaslatot a New Hampshire-i törvényhozás demokrata párti frakciójának vezetője, Jeff Woodburn nyújtotta be. Ötletét azzal indokolta, hogy Oroszország tavaly beavatkozott az elnökválasztási folyamatba, ezért "válaszcsapásként" meg kell tiltani a vodkája árusítását az állam egész területén.



Woodburn javasolta, hogy állítsanak fel parlamenti bizottságot, amely kivizsgálja a vodkaárusítás helyzetét, egyúttal újragondolja orosz cégek esetleges ottani beruházásainak engedélyezését is. A frakcióvezető a törvényjavaslat mellett szólva kijelentette, hogy "Oroszország példa nélküli mértékű befolyást gyakorolt" az elnökválasztási folyamatra, ezt pedig "New Hampshire államnak komolyan kell vennie".



A szenátorok azonban csütörtök este, hosszú vita után leszavazták a törvényjavaslatot.

MTI