Felújítják Sopron legrégebbi plébániatemplomát

2017. március 31. 08:58

Százötven év után újra jelentős átalakítás előtt áll Magyarország második legrégebbi gótikus temploma, a soproni Szent Mihály-plébániatemplom. A felújítás várhatóan több mint kétmilliárd forintba fog kerülni - tájékoztatta Horváth Imre kanonok, városplébános az MTI-t.

A XV. században felszentelt templom mai formáját a XIX. században nyerte el, a berendezése neogótikus, idősebb Stornó Ferenc tervei alapján készült. Ezt az állapotot állítják helyre a mostani felújításkor, emellett megújul a műemlék épület környezete. Az előkészítésre és a feladatok koordinálására még tavaly konzorciumot hozott létre a tulajdonos Győri Egyházmegye és a soproni önkormányzat. A projekt egyik eleme a történelmi belváros felújításának a Modern városok programban.



A kétmilliárd forintot meghaladó műemléki és turisztikai célú beruházásból 1,5 milliárd uniós támogatás, a fennmaradó összeget kormányzati forrásból fedezik.



A plébános a felújítás részleteit ismertetve elmondta, hogy a külső rekonstrukció során például új kő lábazatot raknak le, kicserélik a tetőszerkezetet, tisztítják és javítják a külső kő-, illetve vakolt felületeket, láthatóvá teszik a torony neogótikus ablakait, amelyeket most a lamellák eltakarnak.



A templombelső felújításának részeként a szentély előtt új kőpadlót raknak le elektromos fűtéssel, továbbá restaurálják a belső fa berendezéséket, a falképeket, új kovácsoltvas elemeket helyeznek el, valamint a hangosítást és a világosítást is korszerűsítik - sorolta Horváth Imre. Hozzátette: szeretnék visszahozni Bartolomeo Altomonte több mint 4-szer 2 méteres, XVIII. századi oltárképét, amely eredetileg a templomban volt, de most a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán látható. Továbbá látogatói útvonalakat és interaktív kiállítóterek alakítanak majd ki a templomban - mondta.





A templom szomszédságában lévő, rossz állapotú sekrestyésház új külsőt és funkciót kap: többek között interaktív konferencia- és közösségi termeket alakítanak ki benne.



A Szent Mihály-templom felújításához a közbeszerzési eljárást májusban indítják el és a tervek szerint még idén elkezdődhetnek a munkálatok.

MTI