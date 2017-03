Három békefenntartó missziót meg lehetne szüntetni

2017. március 31. 09:51

Tóth Norbert nemzetközi jogász szerint három békefenntartó missziót, a haitit, a libériait és az elefántcsontpartit meg lehet szüntetni, és vélhetően ez lesz a kompromisszumos megoldása a békefenntartói rendszer az Egyesült Államok által javasolt átalakításának.

Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete szerdán a Külkapcsolatok Tanácsának rendezvényén beszélt arról, hogy országának kormányzata az ENSZ békefenntartói rendszerének gyökeres átalakítására készül, egyebek között drasztikusan csökkenteni akarja a kéksisakosok létszámát. Ez az átalakítás Haley szavai szerint lényegében azt jelenti majd, hogy az Egyesült Államok radikálisan csökkenteni tervezi anyagi hozzájárulását az ENSZ békefenntartói küldetéseihez.



A nagykövet kifejtette, hogy áprilisban, amikor az Egyesült Államok lesz az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) soros elnöke, javasolni fogja a Kongói Demokratikus Köztársaságban szolgálatot teljesítő 19 ezer ENSZ-békefenntartó katona létszámának drasztikus csökkentését, és hasonló karcsúsítást szeretne Haiti szigetén is. "Nincs ott többé szükség ennyi kéksisakosra" - mondta, hozzátéve, hogy Washington hasonlóképpen csökkenteni szeretné az Elefántcsontparton és Libériában lévő békefenntartók létszámát is.



Tóth Norbert az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában kifejtette: 16 békefenntartó ENSZ-misszió működik a világon, ebből kilenc Afrikában. Globálisan nagyjából százezer ember vesz részt ilyen misszióban, ebből 65 az Egyesült Államok polgára. A fejlett országok általában anyagi és technikai hozzájárulást vállalnak és inkább a fejlődő országok adják a személyzetet. A szakértő szerint az Egyesült Államok javaslatának lényege is az lehet, hogy "hatékonyság címszó alatt" szeretne pénzeket megtakarítani.



A szakértő szerint a haiti, elefántcsontparti és libériai misszió megszüntetésével elégedett lehet majd az Egyesült Államok. A kongói misszió mandátuma is hamarosan lejár - mondta Tóth Norbert, de kiemelte: Kongó nagyon törékeny, instabil ország, amely ugyanakkor ásványkincsekben gazdag, és a kínai érdekek is jelentősek. Ráadásul idén választások is lesznek ott, ezért most nehéz lenne megszüntetni azt a missziót - vélekedett.

MTI - M1