Fidesz: Botka bilincsben viteti el az őt kritizálókat

2017. március 31. 15:02

Botka László MSZP-s miniszterelnök-jelölt "bilincsben viteti el azokat, akik kritizálják őt" - kommentálta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője a Szeviép-ügy miatt a szegedi közgyűlésben pénteken történteket.

Szabó Bálint, az építőipari cégcsoport egykori alvállalkozói egy csoportjának képviselője a közgyűlésen petíciót akart átadni Botka László polgármesternek, a karzatról játékpénzt szórt az ülésterembe, és folyamatos közbekiáltásokkal zavarta a tanácskozást. Az önkormányzati rendészek távozásra szólították föl, de miután nem jártak sikerrel, rendőrt hívtak, akik aztán elvezették Szabó Bálintot. Ő, valamint a helyi Fidesz és KDNP a Szeviép-ügy károsultjainak kifizetését követelték, és fölvetették Botka László felelősségét. A polgármester szerint azonban a vállalkozás "ezer szállal kötődik a Fidesz politikusaihoz", és nem volt közvetlen szerződéses kapcsolata az önkormányzattal.



Halász János budapesti sajtótájékoztatóján ezzel kapcsolatban kérdésre azt mondta: napnál is világosabb, hogy a Szeviép-ügyben "Botka László a hunyó".

"Most, amikor tiltakoznak az emberek, azt is láthatjuk, milyen a Botka László szerint elképzelt demokrácia. Botka bilincsben viteti el azokat, akik őt kritizálják. Botka László szerint ez a demokrácia, ő ilyen Magyarországot szeretne építeni" - fogalmazott a Fidesz-frakció szóvivője, elfogadhatatlannak nevezve ezt.

MTI