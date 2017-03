Áprilisban kódolatlan hetek az AXN és a Bonum TV csatornán

2017. március 31. 16:27

Az AXN két, a Bonum TV négy hétig kódolatlanul elérhető a MinDig TV nézők számára

Április 3. és 17. között két hétig kódolatlanul érhető el az AXN csatorna műsora minden MinDig TV néző számára a 16. programhelyen. A Bonum TV-vel kötött megállapodás alapján a Bonum TV április 1-je és 28-a között lesz kódolatlanul elérhető a 74. csatornán. A két csatorna élő műsora a több mint 1,3 millió letöltéssel rendelkező MinDig TV Applikációban is elérhető lesz a fenti időszakokban.

A kéthetes időszakban az AXN országos tévépremier sorozatokkal és népszerű filmekkel várja nézőit. Április 4-én, Magyarországon eddig még soha nem látott részekkel tér vissza a kultikus, amerikai krimisorozat; a Gyilkos elmék 12. évada. Ezt követően indul szintén országos premierként a Váltságdíj című akció-krimisorozat első évada, amely egy sokat tapasztalt bűnügyi túsztárgyaló legösszetettebb eseteit mutatja be, Luke Roberts (Fekete vitorlák, Trónok harca) főszereplésével. Április 10-én minden idők legnagyobb detektívje, Sherlock Holmes is újrakezdi a nyomozást, érkezik a Sherlock 4. évada Benedict Cumberbatch főszereplésével. Áprilisban is folytatódnak a csatorna népszerű akció- és krimisorozatai: a Kékpróba, Az indíték, a Magánügyek és az Intelligence – A jövő ügynöke is vadonatúj részekkel jelentkezik. A csatorna húsvéti filmkínálatában olyan közönségkedvenc mozik várják a nézőket, mint a Hulk, Serenity, I.E. 10000 és A csodálatos Pókember 1-2.

A kódolatlan időszakba beleesik a Húsvét is, ezért a Bonum TV csatorna élőben, magyar nyelven, tolmácsok és szakértők közreműködésével közvetíti Ferenc pápa húsvéti programjait, szentmiséit. A nagyhét leglátványosabb eseményét, a Via Crucist szinkrontolmács közreműködésével nagypénteken este 21 órától sugározza a katolikus televízió. A Bonum TV nézői magyar nyelven hallgathatják meg Ferenc pápa húsvét vasárnapi beszédét és az egész világon élőben közvetített Urbi et Orbi áldását is. Minden szerdán és vasárnap élőben kapcsolja a Bonum TV a Vatikánt. A Szentföld híreiről is első kézből tájékoztat a csatorna: vasárnap 18 órától a Terra Santa News összefoglalója Jeruzsálem és közel-kelet valós helyzetét mutatja be. A naponta többször jelentkező Hírek mellett, fontos szerepet kap a csatornán a szórakoztatás is, ahol érdekes vendégeknek és aktuális témáknak ad helyet a Délelőtt, a Bonum TV élő kulturális magazinműsora.

Az AXN csatorna a B jelű, országos lefedettségű multiplexen a 16., míg a Bonum TV az E jelű multiplexen, a 74. programhelyen fogható, a vétellel kapcsolatos információ a www.mindigtv.hu/lefedettseg oldalon érhető el. Abban az esetben, ha a felhasználó nem látja a fenti csatornákat a programlistában, egy automatikus újrahangolást kell elvégezni a dekóderen vagy a beépített DVB-T tunerrel rendelkező tévékészüléken.

Az AXN és Bonum TV csatornák élő műsora a DVB-T rendszeren kívül a MinDig TV Applikációban is elérhetők lesznek a fenti időszakban. A több mint 1,3 millió letöltéssel rendelkező alkalmazás okostelefonra és tabletre is letölthető a Google Play, App Store és Windows Store áruházakból.

