Szíria - Fehér Ház: el kell fogadni a politikai realitásokat

2017. március 31. 21:43

A Fehér Ház szóvivője szerint az Egyesült Államoknak el kell fogadnia a politikai realitásokat Szíriában.

Szokásos napi sajtókonferenciáján Sean Spicer leszögezte, hogy Bassár el-Aszad szíriai államfő sorsáról a szíriai népnek kell döntenie, a jelenlegi amerikai kormányzat - az előző elnök, Barack Obama vezette adminisztráció politikájától eltérően - nem tartja fontosnak Aszad elmozdítását.

"Sok lehetőséget mulasztottunk el, mert az előző kormányzat Aszadra összpontosított. Nekünk az Iszlám Állam terrorszervezet legyőzésére kell összpontosítanunk" - fogalmazott Sean Spicer. Hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak sok fontos politikai célkitűzése van Szíriában és Irakban, de ezek közül az elsődleges az Iszlám Állam legyőzése.



Spicer megerősítette, hogy hétfőn Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök, szerdán II. Abdalláh jordániai király lesz a Fehér Ház vendége, a jövő hét végén pedig Donald Trump elnök a floridai birtokán tárgyal Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A kínai tárgyalásokról Spicer megjegyezte: nehezeknek ígérkeznek.



Kérdésre válaszolva kitért a szóvivő arra is, hogy Michael Flynn, Trump elnök első és menesztett nemzetbiztonsági főtanácsadója mentesség fejében hajlandó lenne tanúskodni az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokról mind a képviselőház, mind a szenátus hírszerző bizottsága előtt, továbbá a Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI) is. Spicer hangsúlyozta, hogy Trump támogatja Flynn ajánlatát. Erről egyébként maga Trump is írt egyik Twitter-bejegyzésében pénteken reggel.





MTI