A szeptember 13. és 17 között esedékes NOB-ülésen a szavazók Párizs és Los Angeles közül választhatnak majd, miután korábban Budapest, Róma, Hamburg és Boston is visszalépett a pályázattól.

Az olimpiai sportágakkal foglalkozó honlap úgy tudja, több város is felvetődött helyettesként. Ezek között van Lausanne, a NOB központja, valamint Doha, Abu-Dzabi és Dubaj is, de az is elképzelhető, hogy a 2019-es NOB-kongresszusra egyedül jelentkezett Milánó lehet a beugró.