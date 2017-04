Megerősítették a magyar-szerb határszakasz vízi védelmét

2017. április 1. 19:06

Mostantól 9 rendőrségi és 2 honvédségi hajó járőrözik a Tisza, a Duna és a Ferenc-tápcsatorna érintett szakaszán.

Hőkamerával, radarral és éjjellátóval is fel vannak szerelve a hajók. A műszerek pedig azonnal jelzik, ha mozgás van a vízen. A nap 24 órájában járőröznek a rendőrök és a katonák, a térségben pedig gyakoribb lesz a helikopteres megfigyelés is.

Márciusban kezdték a biztonsági határzár második védvonalának az építését. Azóta folyamatosan csökken azoknak a száma, akik illegálisan a kerítésen keresztül akarnak bejönni Szerbiából Magyarországra. A héten volt olyan nap, hogy egyetlen migráns sem próbálkozott. Egyre többen vannak ismét Belgrádban. Akik az elmúlt hetekben még a Vajdaságban sátoroztak, hogy az embercsempészek jelzésére bármikor indulhassanak illegálisan Magyarországra, a sok sikertelen próbálkozás miatt mostanra visszatértek a szerb fővárosba.

A migránsok most tanácstalanok, merre is induljanak. Korábban is volt rá példa, hogy a határmenti vizeken próbálták meg kicselezni a rendőröket. Most is számítanak erre a hatóságok, ezért kellett megerősíteni a szerb- magyar határszakaszon a folyók és a Ferenc csatorna őrizetét.

hirado.hu -M1 Híradó