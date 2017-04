NB1 - Kikapott a Vasas, az Újpest és az MTK

2017. április 1. 20:30

Nem esett gól a Videoton paksi vendégjátékán

Gól nélküli döntetlent játszott az éllovas Videoton a Paks otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 24. fordulójában.

A tolnaiak ezzel továbbra is veretlenek otthon, a vendégek pedig már sorozatban nyolc mérkőzésen nem kaptak ki.



OTP Bank Liga, 24. forduló:

Paksi FC-Videoton FC 0-0



Paks, 1400 néző, v.: Erdős

sárga lap: Kulcsár (66.), Gévay (90.)



Paks: Molnár P. - Kulcsár D., Zachán, Gévay, Szabó J. - Papp - Haraszti (Koltai, 80.), Kecskés, Bertus, Szakály D. (Hahn, 78.) - Vernes (Bartha, 64.)



Videoton: Kovácsik - Nego, Juhász, Vinícius, Stopira - Varga, Pátkai - Hadzic (Kovács I., 76.), Lazovic, Suljic (Maric, 89.) - Scepovic



A Videoton lépett fel kezdeményezőleg, az első félidő első felében lényegesen többet birtokolta a labdát, de a paksiak - akik különösen saját közönségük előtt akadályozzák meg hatékonyan az ellenfeleket a gólszerzésben - ezúttal is stabilan védekeztek. Aztán némileg kiegyenlítettebbé vált a játék, s a hazaiak is vezettek támadásokat. Ezzel együtt a vendégek álltak közelebb a gólszerzéshez, amikor a 30. percben a kapufán csattant a labda egy szabadrúgást követő fejes nyomán.

A pihenő után aktívabbá vált a Paks, többször jutott el az ellenfél kapujáig, de nem alakított ki veszélyes helyzetet. A második félidő nagy részében többnyire a mezőnyben folyt a játék, a hajrában azonban a Videoton beszorította a Paksot, de képtelen volt gólt szerezni, így pontosztozkodással zárult a mérkőzés.

Győzelemmel ünnepelte Király születésnapját a Haladás

A Haladás 4-2-re nyert szombaton a Mezőkövesd ellen Sopronban, a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában.



OTP Bank Liga, 24. forduló:

Swietelsky Haladás-Mezőkövesd Zsóry FC 4-2 (1-1)



Sopron, 1565 néző, v.: Szőts

gólszerzők: Wils (16.), Iszlai (48., 11-esből), Kovács L. (62.), Williams (66.), illetve Molnár G. (38.), Baracskai (90.)

sárga lap: Iszlai (56.)



Swietelsky Haladás: Király - Polgár, Wils, Jagodics, Devecseri - Kovács L., Iszlai, Jancsó (Kiss B. 78.) - Mészáros, Williams, Rácz (Kiss T. 83.)



Mezőkövesd: Tujvel - Farkas (Pauljevic 44.), Szeles, Balogh B., Vági - Tóth B., Gohér - Molnár G., Strestík, Kink (Diallo 67.) - Veselinovic (Baracskai 83.)



Öt perc késéssel kezdődött a mérkőzés, amely előtt köszöntötték a 41. születésnapját éppen szombaton ünneplő Király Gábort, aki ezen a héten két évvel, 2019-ig meghosszabbította a szerződését a Haladással.

Az első félidőben egyenlő erők küzdelmét láthatta a közönség, jó volt az iram, bár helyzetek nem igazán alakultak ki, mégis két fejesgól született.

A fordulást követően nem sokkal Vági felrúgta Williamset a 16-oson belül, a megítélt 11-est Iszlai magabiztosan értékesítette. A folytatásban kontratámadásokra rendezkedett be a Haladás, s egy ilyen végén előbb Kovács növelte az előnyt, majd Williams is betalált, ezzel el is dőlt a három pont sorsa, a Mezőkövesd erejéből már csak a szépítésre futotta. Bódog győzelemmel debütált a bajnokságban a Diósgyőrrel Bódog Tamás első bajnokiján győzelemre vezette a Diósgyőr csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában: együttese Mezőkövesden 3-1-re nyert az Újpest ellen.



OTP Bank Liga, 24. forduló:

Diósgyőri VTK-Újpest FC 3-1 (2-0)



Mezőkövesd, 2295 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Makrai (18.), Ugrai (33., 11-esből), Karan (70.), illetve Lázok (53.)

sárga lap: Lipták (54.), Karan (72.), illetve Balogh B. (13.), Diarra (41.), Bardhi (66.), Sankovic (89.)



Diósgyőri VTK: Rados - Eperjesi, Lipták (Jagodinskis, 88.), Karan, Tamás - Vela (Szabó B., 93.), Delgado, Mevongou, Ugrai - Makrai (Ternován, 84.), Szarka



Újpest FC: Balajcza - Balázs, Heris, Kálnoki-Kis, Kecskés (Cseke, 63.) - Diarra, Windecker - Angelov (Perovic, 76.), Sankovic, Balogh B. - Lázok (Bardhi, 64.)



Nagy lendülettel kezdett a Diósgyőr, ennek köszönhetően korán megszerezte a vezetést. Az Újpest kicsit meg is zavarodott ettől, a vendéglátók pedig a félidő közepére növelték előnyüket. Az, hogy a három pont sorsa nem dőlt el már az első játékrészben, Balajcza Szabolcsnak, a vendégek veterán kapusának volt köszönhető, aki nem sokkal a szünet előtt egy hatalmas bravúrt mutatott be.

A fordulást követően az Újpestnek gyors gólra volt szüksége, Lázok János pedig meg is szerezte ezt, így teljesen nyílt lett az összecsapás. A lilák kisebb fölénybe kerültek, ám egy szöglet után az előre húzódó Dejan Karan visszaállította a kétgólos különbséget.

A hajrában ugyan megvoltak az Újpest lehetőségei, de az eredmény nem változott. Az MTK legyőzésével megszakította rossz sorozatát a Gyirmót A sereghajtó Gyirmót szombaton 1-0-ra legyőzte a vendég MTK Budapest csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában.



OTP Bank Liga, 24. forduló:

Gyirmót FC-MTK Budapest 1-0 (0-0)



Gyirmót, 1096 néző, v.: Vad II

gólszerző: Simon A. (57.)

sárga lap: Simon Á. (45.), illetve Grgic (8.), Baki (54.), Vogyicska (60.)



Gyirmót: Sebők Zs. - Áchim, Antonov (Paku, 91.), Bojovic, Radeljic, Tamás K. - Bori (Madarász, a szünetben), Simon A., Simon Á., Kiss M. - Bebeto (Kolcák, 88.)



MTK: Petkovic - Baki, Grgic, Poór (Borbély, 75.), Vadnai - Okuka, Vass Á. - Katona, Vogyicska (Schäfer, 61.), Kolomoets - Martinez (Torghelle, 61.)



Elég óvatosan kezdte mindkét csapat a találkozót, valamelyest a hazaiak voltak kezdeményezőbbek, de a nézők jószerivel egyetlen lehetőséget sem láthattak az első harminc percben. Az első komolyabb lövés a Gyirmóté volt, amely eltalálta a kaput, de Petkovic szépen védett, így a felek gól nélküli félidőt követően vonulhattak az öltözőbe.

A folytatásban a Gyirmót nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt, néhány percen belül háromszor is komolyan veszélyeztette a fővárosiak kapuját. A negyedik helyzetet pedig gólra is váltotta: Simon András lőtte ki a jobb felső sarkot. A vezető találat ellenére az újonc együttes maradt aktívabb, az MTK hiába próbált kettős cserével változtatni, a játéka továbbra is veszélytelen volt, így több mint hat hónap után nyert bajnoki meccset a Gyirmót. Fordulatos meccsen győzte le a Debrecen a Vasast A harmadik Vasas 3-2-re kikapott a tizedik Debrecentől a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában, szombaton.

Vasas-Debreceni VSC 2-3 (1-2)



Szusza Ferenc Stadion, 2459 néző, v.: Pintér

gólszerző: Ádám (45., 11-esből), Vaskó (77.), illetve Tőzsér (26.), Burmeister (43., öngól), Könyves (88.)



Vasas: Nagy G. - Burmeister, Vaskó, Ristevski - Kleisz (Kulcsár 72.), James, Berecz, Hangya - Gaál (Murka 60.), Ádám (Király B. a szünetben), Remili



Debreceni VSC: Danilovic - Osváth, Szatmári, Filip, Mészáros N., Ferenczi - Jovanovic, Holman (Könyves, 66.), Tőzsér - Feltscher (Sekulic, 84.), Szuk Hjun Dzsun (Handzic, 73.)



A kiegyenlített kezdés után a vendégek szereztek vezetést a 26. percben, miután Tőzsér Dániel 22 méterről rendkívül pontosan, a kapufa segítségével lőtt a bal alsó sarokba. A találat érezhetően jót tett a hajdúságiak játékkedvének, s bár mindkét együttes előtt adódott egy-egy nagy lehetőség, a Debrecen növelte előnyét Felix Burmeister öngóljával. A Vasas villámgyorsan, még a szünet előtt szépített Ádám Martin büntetőjével.

A fordulás után a hazaiak futballoztak fölényben, ez a 77. percben érett góllá, amikor Vaskó Tamás egy szögletet követően csúsztatott a kapuba. Már úgy tűnt, kétgólos hátrányból pontot tud menteni az angyalföldi együttes, ám a csereként beállt Könyves Norbert megszerezte a győztes találatot korábbi csapata ellen.

