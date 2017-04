W. Post: Orbán lekapcsolná a szabadság világítótornyát

2017. április 1. 23:23

A demokrácia liberális értékei és az önkényuralom sötét erői között a frontvonal gyakran a kormányzati hivataloktól távol, a civil szervezetekben, az egyházakban, a szerkesztőségekben vagy az egyetemi előadótermekben húzódik – így kezdődik a The Washington Post mai szerkesztőségi véleménycikke, amely szerint erre példa Orbán Viktor magyar miniszterelnök, aki be akarja záratni a Közép-európai Egyetemet (CEU) Budapesten.

A lap, miután ismerteti az egyetem körüli legújabb fejleményeket, megjegyzi: az intézményben nyitott társadalmak építését oktatják, ami éppen elég arra, hogy célkeresztbe kerüljenek Orbánnál, aki a szögesdróttal lezárt határok és az orosz, kínai és török mintájú tekintélyelvűség jobboldali bajnoka. Szerintük így a magyar miniszterelnök Oroszország és Kína forgatókönyvét veszi alapul, amikor a civil társadalom megfojtásáról van szó.A The Washington Post emellett emlékeztet arra is, hogy 1989-ben még Orbán is Soros-ösztöndíjjal tanult Oxfordban. „Úgy látszik, Orbán elfelejtette a tanulságokat Kelet-Európa kommunista urairól, akiknek a bukását őszintén ünnepelte a nép, miután elege lett az önkényuralomból és éhezett az olyasfajta szabadságra, amelynek támogatására a CEU létrejött” – teszik hozzá a szerzők.

Itthon az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont dolgozói közös nyilatkozatban álltak ki a CEU mellett. A peticiok.com-on körülbelül 120-an írták alá az alábbi petíciót:

„Mi, mint a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatói és dolgozói, csatlakozunk az Akadémia elnökének nyilatkozatához, amely leszögezi: »A CEU nagyon jelentős tudományos centrum, nemzetközi oktatási intézmény. Jó, hogy Budapesten működik.« Az MTA társadalomtudományi szakbizottságaival egyetértésben kijelentjük, hogy a Közép-európai Egyetemen folyó képzések és kutatások magas szakmai színvonalat képviselnek. A Közép-európai Egyetem a magyar tudományos élet fontos szereplője, a Társadalomtudományi Kutatóközpontnak fontos szakmai partnere. A Közép-európai Egyetem budapesti működése segíti és inspirálja a többi hazai egyetemen és kutatóintézetben, közöttük a Társadalomtudományi Kutatóközpontban folyó kutatómunkát. Mindezek alapján azt várjuk, hogy a Közép-európai Egyetem budapesti működését a jogszabályi környezet továbbra is biztosítsa. Kérjük a magyar felsőoktatás és kutatás vezetőit, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel védjék hazai intézményeink, köztük a Közép-európai Egyetem létét és autonómiáját.”

MNO