Egymástól próbálják elvenni a szavazókat a kis pártok

2017. április 2. 10:25

Deák Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője szerint arról szól a baloldali ellenzéki pártok választási felkészülése, hogy "egymással viaskodva" próbálják elvenni a másiktól a szavazókat, és nem arról, hogy "valós alternatívát fogalmazzanak meg".

Deák Dániel az M1 aktuális csatornán vasárnap azt mondta, több mint tíz párt osztozik egy másfél milliós baloldali szavazótáboron, ezért nem alakul ki kormányváltó alternatíva, kormányképes erő. Véleménye szerint a "balliberális ellenzéki szavazótábor" teljesen felaprózódik.

Szerinte az LMP-re jelenti a Momentum a legnagyobb veszélyt. Mivel az LMP a 2014-es választáson is éppenhogy jutott be az Országgyűlésbe, ha csak egy-két százalékot is elvesz tőle a Momentum Mozgalom, kieshet a parlamentből.



A Demokratikus Koalíció (DK) elnökének, Gyurcsány Ferencnek egy kijelentésére kitérve az elemző azt mondta: a volt miniszterelnök az egyik legnépszerűtlenebb ellenzéki politikus, és a választópolgároknak tőle "hiteltelen" üzenet, hogy az ő kormányzásával a nyugalom időszaka következne.



Hasonló problémával szembesül Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje is - folytatta Deák Dániel -, akitől azt várták, hogy sikerül 100-200 ezer szavazót a szocialista párthoz "csábítania", de a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a párt népszerűsége még csökkent is. Ez azt mutatja - tette hozzá -, hogy "Botka László nem váltotta be a hozzá fűzött reményt".



Deák Dániel azt mondta: sajtóinformációk szerint az MSZP-ben nyárig adtak időt Botka Lászlónak, hogy "bizonyítson"; ha elbukik, megint az lesz a kérdés a baloldalon, hogy ki mérettetheti meg magát miniszerelnök-jelöltként 2018-ban.

MTI - M1