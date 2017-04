EU-párti tüntetéseket tartottak Németországban

2017. április 2. 18:37

Ismét ezrek tüntettek Németországban vasárnap az Európai Unió mellett a Pulse of Europe (Európa lüktetése) nevű mozgalom felhívására.

Berlinben a szervezők várakozásait meghaladó nagyságú, nagyjából hatezer fős tömeg gyűlt össze a Konzerthaus előtti Gendarmenmarkt téren. Sokan uniós zászlóval jelentek meg. A Brandenburg tartományi fővárosban, Potsdamban mintegy 300 ember tüntetett az EU mellett. A Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint a demonstráción egy ismert színész, Jörg Hartmann elszavalta Kurt Tucholksy Európa című, 1932-ben írt szatirikus versét, amelyben a 20. századi német irodalom legnagyobb hatású alkotói között számon tartott szerző a nemzeti bezárkózás és az állami mindenhatóság eszméjét figurázta ki.

Berlin és Potsdam mellett számos további városban is volt EU-párti tüntetés. Helyi sajtójelentések szerint például Frankfurtban mintegy 1000, Kielben 500, Kasselben 400-500, Darmstadtban 250-300, Münsterben több száz ember vett részt a Pulse of Europe megmozdulásán. A többi között Hamburgban, Kölnben és Münchenben is tartottak demonstrációt.

A mozgalmat egy frankfurti házaspár indította el tavaly novemberben. Felhívásuk szerint "a politikai élet radikalizálódásában sok minden fenyegetően hat", és "a Brexit-népszavazás és Trump után" már nem lehet tétlenül szemlélni a fejleményeket. A mozgalom ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a több tagországban az idén tartandó "döntő jelentőségű" választások után is megmaradjon az "egységes, demokratikus Európa," ahol "az emberi méltóság, a jogállamiság, a szabadságon alapuló gondolkodás és cselekvés, a tolerancia és a tisztelet a közösség természetes, magától értetődő alapja".

A mozgalom meggyőződése szerint az emberek többsége hisz az EU-ban, alapító eszméiben és megreformálhatóságában, és nem akarja "feláldozni a nacionalista tendenciáknak". Ezért az EU-párti erőknek "láthatóbbá és hangosabbá kell válniuk", és "pozitív energiával" kell szembeszállniuk a fenyegető folyamatokkal. Egyre népszerűbb tüntetéseiket minden vasárnap 14 órakor tartják, Németország mellett tíz uniós tagállamban, köztük Ausztriában, Franciaországban és Hollandiában.

mti