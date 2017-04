Női kézilabda MK - Az FTC nyerte a finálét

2017. április 2. 20:27

A Ferencváros története során 12. alkalommal nyerte meg a női kézilabda Magyar Kupát, miután a vasárnapi fináléban hétméteresekkel legyőzte a címvédő Győrt a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban.

A találkozón szinte végig a Ferencváros vezetett, a győriek mindössze egyszer, 7-6-nál voltak előnyben.



A fővárosiak legutóbb 2003-ban tudtak nyerni, 2005 óta pedig minden évben a győrieké lett a Magyar Kupa.



Tippmix Török Bódog női Magyar Kupa:

döntő:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 34-32 (16-15, 29-29) - hétméteresekkel



a legjobb gólszerzők: Szucsánszki, Kovacsics 7-7, Pena 6, illetve Amorim, Görbicz 7-7, Mörk 5



A története 16. döntőjét játszó Győr - mely sorozatban 14. alkalommal volt érdekelt az aranycsatában - a DVSC, míg a Ferencváros a Dunaújváros legyőzésével jutott be a fináléba. Az ETO-nál Yvette Broch, az FTC-nél Zácsik Szandra nem léphetett pályára sérülés miatt.



A mérkőzést megelőzően a holland Nycke Grootot díjazták, aki a legjobb Magyarországon játszó külföldinek járó elismerést kapta meg a magyar szövetség (MKSZ) főtitkárától, Novák Andrástól.



A találkozó nagy iramban kezdődött, egyik csapat védekezése sem volt tökéletes, így sok gólt láthatott a közönség: hét perc után már 5-5-öt mutatott az eredményjelző. A ferencvárosi kapus, Bíró Blanka több nagy védést is bemutatott az első negyedórában, melynek végén így a fővárosiak vezettek három találattal (10-7).



Ambros Martin időkérése után egy gólra zárkózott a címvédő, az utolsó percek pedig a spanyol Nerea Pena és a norvég Nora Mörk lövőpárbajáról szóltak, aminek végén a szünetben eggyel vezetett a Ferencváros (16-15).



A második félidőben Bíró Blanka továbbra is kiválóan védett, elsősorban az ő bravúrjainak és Schatzl Nadine góljainak köszönhette a Ferencváros, hogy növelni tudta előnyét (22-19). A 49. percben Groot találata az egyenlítést jelentette a győriek számára (23-23), ám a tavaly még az ETO színeiben kupagyőztes Kovacsics Anikó hétmétereseivel továbbra is a fővárosiaknál maradt a vezetés.

Az utolsó öt perc egyenlő állásról kezdődött (26-26), és bár a Ferencváros fél perccel a találkozó vége előtt egygólos előnyben támadhatott a győzelemért, a győriek Eduarda Amorim utolsó másodperces góljával egyenlítettek, így büntetőkkel dőlt el a kupa sorsa. A hétméteres párbajt Amorim hibája döntötte el, rajta kívül ugyanis mindenki betalált.



A kecskeméti négyes döntő legjobb játékosának a Ferencváros csapatkapitányát, Szucsánszki Zitát választották.



"Nagyon feszültek voltak a játékosok a végén, emiatt egyenlített a Győr az utolsó másodpercben, de helyre tudtuk hozni. Nagy hőstett és fegyvertény a Magyar Kupa elhódítása. Az döntött, hogy a kapusteljesítmény a mi javunkra billent" - értékelt Elek Gábor, az FTC vezetőedzője, aki szerint most arra kell figyelniük, nehogy "túlünnepeljék" magukat.



"Nagyon nehéz mérkőzés volt, az elejétől küzdenünk kellett, hogy utolérjük a Fradit. A vezetést nem tudtuk átvenni, a hajrában pedig ismét csak futottunk az eredmény után. Meggyőződésem, hogy ez a meccs és vereség, illetve ennek tapasztalatai csak erősebbé tesznek minket" - mondta Ambros Martin, a győriek spanyol trénere.



korábban, a 3. helyért:



DVSC-TVP - Dunaújvárosi Kohász KA 30-24 (14-11)

MTI