Vucic bejelentette győzelmét

2017. április 2. 23:39

Bejelentette győzelmét Aleksandar Vucic a szerbiai elnökválasztáson vasárnap.

A jelenlegi miniszterelnök Vucic, a Szerb Haladó Párt (SNS) vezetője és a kormánykoalíció jelöltje a pártközpontban tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: fontos nap volt ez Szerbia életében, mert megmutatkozott, hogy az ország tovább akar haladni az európai integráció útján, ugyanakkor fenntartani a jó viszonyt Oroszországgal, és folytatni akarja a megkezdett reformokat is.



A SNS pezsgővel és tűzijátékkal ünnepelte vezetője győzelmét.



Vucic arról is beszélt, hogy becslése szerint több mint kétmillió választópolgár adta rá a voksát. Kijelentette: büszke arra, hogy ennyi szavazatot kapott, azaz - állítása szerint - több voksot szerzett, mint az összes többi jelölt együttvéve.



Hozzáfűzte: fontosnak tartja, hogy a választás tiszta volt, és jelentős különbség van az első két jelölt eredménye között, így győzelmét senki sem vonhatja kétségbe. Kiemelte, hogy a magyar és a bosnyák többségű településeken is ő kapta a legtöbb voksot, tehát nem csak a többségi nemzet támogatását élvezi.



Bejelentette: elnöksége alatt a kormányfőként meghatározott irányvonalat kívánja folytatni, és meg akarja őrizni az ország és a régió stabilitását.





A központi választási bizottság a szavazatok 16,84 százalékának feldolgozását követően közölte: Aleksandar Vucicra a szavazópolgárok 59,89 százaléka adta a voksát. Az Ipsos közvélemény-kutató cég is hasonló eredményre jutott. Több mint 800 szavazóhelyen végzett felmérésének eredményeit vizsgálva, 91,5 százalékos feldolgozottságot követően bejelentette, a voksok 55 százalékát Aleksandar Vucic szerezte meg.

MTI