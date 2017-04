Kósa: csak egy külföldi egyetem működik szabályosan

2017. április 3. 08:35

Egyetlen szabályosan működő külföldi egyetem van Magyarországon, ez a McDaniel College, a többi 27 nem tartja be a törvényeket – közölte a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában hétfőn.

Kósa Lajos elmondta, az Oktatási Hivatal (OH) ötévente vizsgálja felül a Magyarországon működő külföldi egyetemek engedélyét, ennek 2016-ban jött el ismét az ideje. A vizsgálat kimutatta, hogy egy kivétellel nem működnek megfelelően ezek az intézmények – tette hozzá.

A frakcióvezető úgy fogalmazott, ilyen „tömeges törvénysértés” esetén felvetődik, hogy esetleg a szabályozás is rossz.

A 444 beszámolója szerint Kósa arról is beszélt, hogy látni kell: két egyetem van, a CEU New York államban és a Közép-Európai Egyetem Budapesten, és míg utóbbit senki nem akarja piszkálni, előbbi csak papíron létezik, egyetlen diákja sincs, és a nem létező hivatkozással ad ki amerikai diplomát. „Ez egy fantom egyetem” – jelentette ki Kósa, aki szerint jó ha két titkárnő ül valahol New Yorkban egy irodában CEU felirattal, de a maga részéről ebben sem biztos.

Kósa Lajost kérdezték az LMP lobbitevékenységre vonatkozó javaslatáról is, amely szerint kötelező érvényű regiszterben kellene nyilvántartani a lobbistákat, a politikai élet szereplőit pedig arra köteleznék, hogy tegyék közzé, ha egy lobbista náluk kívánt kijárni valamit. A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője szerint a javaslat „életszerűtlen”, „betarthatósága kétséges”.

hirado.hu - Kossuth Rádió 180 perc