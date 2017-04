Egymásnak esett az LMP és a Momentum

2017. április 3. 08:37

Újabb népszavazási kérdésben térnek el az ellenzéki álláspontok.

Újabb konfliktus alakult ki a Lehet Más a Politika (LMP) és a Momentum Mozgalom (MoMo) között, ezúttal a Paks II-ről szóló népszavazási kampánnyal kapcsolatban – írta a Magyar Idők.

Nem ez az első véleménykülönbség, korábban az LMP-nek a Ligetprojekttel összefüggő népszavazási kérdését kritizálták. Akkor Ungár Péter, a Lehet Más a Politika elnökségi tagja a Momentum Mozgalom kihátrálására azt nyilatkozta: „Sajnáljuk, hogy a saját pártérdekeik alapján hoztak döntéseket, és nem annak alapján, hogy mi a nemzeti érdek.”

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke úgy vélekedett, a népszavazás nem hatékony eszköz a Paks II elleni küzdelemben sem, erre Ungár Péter nyílt levelet írt Fekete-Győr Andrásnak.

„Arra szeretnélek kérni, hogy dolgozzunk együtt azért, hogy a magyar emberek véleménye érvényesüljön, és ne tudja a Fidesz a lakosok akarata ellenére Oroszországhoz láncolni hazánkat, és tegyük mindezt tekintettel arra is, hogy az atomenergia megítélésének terén nem egyezik álláspontunk, hiszen ti azt támogatjátok. Paks II költségvetése még az olimpiai költéseknél is nagyobb” – írta levelében.

Elemzők szerint bár a Momentum olimpiaellenes aláírásgyűjtésébe az LMP is besegített, a most kialakult ellentétnek az is oka, hogy a Momentum, amely számos szabad demokrata és MSZP-s politikus gyermekének közreműködésével 2015 tavaszán jött létre, és március végén még csupán 143 tagja volt, jórészt csak az LMP rovására képes növekedni.

A Momentum vezetői a napokban véget érő országjárásuk állomásain többször kijelentették, hogy más pártokkal nem kívánnak együttműködni.

