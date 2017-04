Magyar óvodai csoport indult Ungváron

2017. április 3. 11:06

Magyarország főkonzulátusának támogatásával magyar nyelvű csoportot indítottak hétfőn Ungváron, a város egyik legnagyobb gyermekintézményének számító Jalinka (Fenyőfácska) óvodában.

Köszöntőbeszédében Buhajla József főkonzul örömtelinek nevezte, hogy a demográfiai viszonyok kedvező alakulásának köszönhetően Ungváron lehetővé vált egy 25 fős magyar nyelvű óvodai csoport létrehozása. Mint mondta, a Jalinka óvoda vezetője kereste meg mintegy fél éve az ungvári magyar főkonzulátust, hogy támogassa a magyar csoport indítását az addig ukrán-angol kétnyelvű óvodában, mert erre nagy a szülői igény.



A diplomata örvendetesnek nevezte, hogy az óvodában a gyermekek a magyar mellett el fogják sajátítani az ukrán nyelvet is, kiemelve, hogy az utóbbi időben rendkívüli mértékben felértékelődött a magyar nyelv Kárpátalján. Hozzátette: a magyar óvodai csoport indítása is jelzi, hogy Kárpátalján "jól működik a békés együttélés", és nem szabad engedni, hogy ezt a politika elrontsa.



Barta József, a Kárpátalja megyei tanács (közgyűlés) első alelnöke beszédében köszönetet mondott a szülőknek, hogy úgy döntöttek, magyar óvodai csoportba íratják gyermeküket. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy továbbra is megmaradjon és megerősödjön a nemzetiségi béke Kárpátalján, ami mindig is jellemző volt a vidékre - fogalmazott.



Ungvár polgármestere, Bohdan Andrijiv hangsúlyozta, örömmel tett eleget az ungvári magyar főkonzulátus kérésének, hogy engedélyezze a magyar nyelvű csoport létrehozását. Nyitottak vagyunk az ilyen kérésekre, mert úgy vélem, hogy a magyar nyelv oktatásának fejlesztése Ungváron elősegíti Ukrajna haladását az európai úton - mondta.



Buhajla József az MTI érdeklődésére elmondta, hogy az ungvári magyar főkonzulátus anyagilag járult hozzá a magyar óvodai csoport beindításához, amit a város polgármesterénél kérelmezett. Közölte: az általa irányított külképviselet vállalta magára az óvodai csoport helyiségeinek bebútorozását. Jelezte: tekintettel Ukrajna nehéz gazdasági helyzetére, Magyarország - ahogy eddig is tette - továbbra is támogatni fogja a kárpátaljai magyar oktatási intézményeket és a magyar nyelvű oktatást.



Ungváron működik egy magyar óvoda, de nem tudja kielégíteni a növekvő igényeket, ugyanis mind több ukrán szülő szeretné magyar óvodába íratni a gyermekét.

MTI