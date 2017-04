Új miniszterelnök-helyettest nevezett ki Klaus Iohannis

2017. április 3. 12:13

Gratiela Gavrilescu személyében új környezetvédelmi minisztert és kormányfőhelyettest nevezett ki hétfőn Klaus Iohannis román államfő, miután felmentette a tisztségeket eddig betöltő Daniel Constantint.

Constantin leváltását Sorin Grindeanu szociáldemokrata miniszterelnök kérte az elnöktől, mivel a kisebbik kormánypárt, a liberális ALDE megvonta támogatását a párt társelnöki tisztségét betöltő politikustól.



Gavrilescu eddig is tagja volt a Grindeanu-kabinetnek a parlamenti kapcsolatokért felelős miniszteri poszton. Helyére most Viorel Iliét, az ALDE eddigi szenátusi frakcióvezetőjét nevezte ki az államfő.



A személycserét az tette szükségessé, hogy az ALDE-ben hatalmi harc robbant ki, amelyben Constantin alulmaradt a párt másik társelnökével, Calin Popescu Tariceanu szenátusi elnökkel szemben.



A tavaly decemberi parlamenti választásokon győztes szociáldemokraták (PSD) négy miniszteri tárcát engedtek át az ALDE-nek a 28 tagú Grindeanu-kabinetben. A parlament által januárban megszavazott új kormányszerkezet szerint mindkét koalíciós pártnak jár egy-egy kormányfő-helyettesi tisztség: a szociáldemokratákét a regionális fejlesztési, míg az ALDE-ét a környezetvédelmi miniszteri tisztséggel kötötték össze.



Az ALDE kormányfő-helyettesi tisztségét akkor Constantin profiljára "szabták", így most nem annyira a párton belüli súlya alapján esett Gavrilescura a választás: az ALDE-nak elsősorban a környezetvédelmi tárca vezetésére alkalmas politikust kellett találnia. Ha más miniszteri poszttal akarták volna összekötni a kormányfő-helyettesi tisztséget, a megváltozó kormányszerkezet miatt újabb bizalmi szavazást kellett volna kérni a parlamenttől.



Az olaj- és gázmérnöki végzettségű Gavrilescu a jelenleg ellenzékben lévő Nemzeti Liberális Párt színeiben 2008-ban szerzett először parlamenti mandátumot, amikor pedig a párt 2014-ben jobbra tolódott, és ellenzékbe vonulva szakított addigi szövetségesével, a PSD-vel, Gavrilescu azokhoz csatlakozott, akik Calin Popescu Tariceanu volt pártelnököt követve új liberális pártot alapítottak és kormányon maradtak. Gavrilescu 2014-től másfél éven keresztül, a Ponta-kormány lemondásáig vezette először a környezetvédelmi tárcát.



Az új miniszterek hétfő délután teszik le a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő előtt.

