Pásztor: tovább javul a vajdasági magyarok helyzete

2017. április 3. 13:22

Aleksandar Vucic győzelmével tovább javulhat a vajdasági magyarok helyzete - adott hangot bizakodásának Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke a szabadkai Pannon RTV-ben a vasárnapi szerb elnökválasztás eredményét értékelve.

A kormánykoalíció részeként a VMSZ Aleksandar Vucicot támogatta a kampány során.



A legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke úgy vélekedett, hogy az (elmúlt években szerb miniszterelnökként tevékenykedő) új elnök személye biztosíthatja a zökkenőmentességet a magyar-szerb kapcsolatokban, hiszen az utóbbi néhány évben ez a viszony jelentősen javult, és várhatóan ez folytatódni fog. A jó kapcsolat legnagyobb haszonélvezői a Szerbiában élő magyarok és a Magyarországon élő szerbek - tette hozzá.



Emlékeztetett arra, hogy nincsenek nyitott kérdések Belgrád és Budapest között, majd úgy folytatta: bármennyire összetett kérdésekkel találja is szembe magát a két nemzet, azokat együttműködéssel meg tudják majd oldani.



Pásztor István felhívta a figyelmet arra, hogy Aleksandar Vucic győzelme a vajdasági magyar közösségnek is az előnyére válik, hiszen könnyebben lehet megvalósítani azokat a célkitűzéseket, amelyeket a VMSZ és a Vucic vezette Szerb Haladó Párt koalíciós szerződésében fektettek le.



A pártelnök szerint a közeljövőben a kisebbségi jogkörök kérdésében is javulás várható. Mint mondta: arra számít, hogy a parlament hamarosan újra megkezdi a munkát, amelyet a kampány idejére felfüggesztett, és napirendre kerülnek a vajdasági magyarságot közvetlenül érintő kérdések, például a nemzeti tanácsokról szóló törvény vagy a Vajdaság hatásköreit, illetve finanszírozását rendező jogszabály.



Hozzátette: a vajdasági magyarok gazdasági helyzete is javulhat, Aleksandar Vucic ugyanis eddig is támogatta a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programját, és várhatóan ez a jövőben is így lesz.



Pásztor István kiemelte, hogy a VMSZ-t is erősíti a győzelem, hiszen a számadatok azt bizonyítják, a legnagyobb délvidéki magyar párt továbbra is élvezi a közösség támogatását. A VMSZ arra buzdította a szavazópolgárokat, hogy voksukat Vucicra adják, és az előzetes eredmények szerint ezt sokan megfogadták, a többségében magyarok lakta településeken is a kormánykoalíció jelöltje kapta a legtöbb szavazatot.

MTI