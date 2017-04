Sme: Orbán Viktor nem lő olyan éles töltényekkel

2017. április 3. 14:01

A nemzeti konzultációval és a budapesti Közép-európai Egyetemet (CEU) érintő, tervezett változtatásokkal kapcsolatban közölt írást hétfőn a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című német konzervatív napilap. Utóbbi témával a szlovák liberális Sme is foglalkozott.

A Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent, Megbélyegezni és megvetésre méltóvá tenni című írásában Stephan Löwenstein kiemelte: Orbán Viktor miniszterelnök nemzeti konzervatív pártja, a Fidesz már többször alkalmazta az adófizetők pénzéből finanszírozott, a jogszabályokban nem rögzített és így "jogilag irreleváns" nemzeti konzultáció eszközét, hogy saját érdekének megfelelően mozgósítsa a választókat, és egyre kevésbé törekszenek a kérdések sugalmazó jellegének elrejtésére.



A nemzetközi nemkormányzati szervezetekkel kapcsolatos konzultációs kérdésről a szerző kifejtette: ez a "gondosan a kívánt válaszra kihegyezett kérdés" egy olyan kezdeményezésre vonatkozik, amelynek "címzettjét" ugyan nem nevezik meg, de "Orbán és övéinek kísérőzenéje révén mindenki ismeri". Ez az ember Soros György - tette hozzá a FAZ szerzője, megjegyezve: Orbán Viktor 2016 végén tett előrejelzése Soros "eltakarításáról" annak tulajdonítható, hogy a Fideszben most látták megfelelőnek az időt erre, mert azt gondolják, hogy az új amerikai kormány nem veszi védelmébe Soros Györgyöt.



Azonban a Soros által alapított és finanszírozott CEU-t érintő, tervezett változtatásokkal kapcsolatban úgy tűnik, hogy "az Orbán-kormány elszámította magát", ugyanis a washingtoni vezetés a kezdeményezésre "nem jóindulattal, hanem bírálattal és követelésekkel reagált" - írta Löwenstein.



Ugyanezen témáról írt kommentárt Peter Schutz, a pozsonyi Sme kommentátora is. "Bár már megszólaltak az első olyan hangok, hogy helyezzük át, hívjuk meg a CEU-t Pozsonyba - ahol annak idején nem akartuk -, nem kell annyira rémüldözni, mivel Orbán Viktor nem lő olyan éles töltényekkel, mint amilyenek az érintett törvénytervezetben mutatkoznak" - vélte Schutz, aki szerint a "CEU elleni támadás" elsősorban arra szolgál, hogy a Fidesz választói magja "ne hűljön ki", ne feledkezzen el "az állandósult külső veszélyről."



Bár a CEU alapítóit - akik a tavalyi amerikai elnökválasztáson a demokrata jelölt, Hillary Clinton kampányát is szponzorálták - az elnökké választott Donald Trump és udvara nem kedveli, a tervezett törvénymódosításra mégis keményen reagált az amerikai külügyminisztérium - írta cikkében Schutz, aki szerint ennek, illetve a magyar miniszterelnök azon bejelentésének alapján, hogy a CEU jövője a magyar és az amerikai kormány közti tárgyalásoktól függ, az intézmény rektora és diákjai már csaknem biztosra vehetik, hogy az intézményben lesznek következő szemeszterek is.



"A +Sorosozás+ az állami és a Fidesz-médiában élni és virágozni fog, de elűzni vagy valahogy korlátozni az amerikai egyetemet Orbán nem meri" - jegyezte meg a liberális lap cikkírója.



