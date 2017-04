Madrid az angol hidegvért hiányolja Gibraltár ügyében

2017. április 3. 14:07

Meglepte a spanyol külügyminisztert az a hangvétel, amelyet Nagy-Britannia tanúsított, miután kiderült, hogy Spanyolország vétójogot kaphat az Európai Uniótól a Gibraltárt érintő döntésekben az Egyesült Királyság kilépése (Brexit) után. Alfonso Dastis hétfőn egy madridi fórumon reagált a brit politikusok hétvégi nyilatkozataira.

"Azt hiszem, hogy az Egyesült Királyságban valaki elveszítette a fejét, de ennek nincs semmiféle alapja" - fogalmazott a külügyminiszter érkezésekor röviden nyilatkozva újságíróknak.



Dastis a Foro Cinco Días nevű rendezvényen felszólalva is kitért arra, hogy hiányolja a híres angol "hidegvért" Gibraltár ügyében.



Szerinte a spanyol kormánynak nem kell válaszolnia minden egyes észrevételre, amelyet "a mai vagy a tegnapi" brit politikusok tesznek ebben a kérdésben.



Mint mondta, nem kívánják nehezíteni a kapcsolatot az Egyesült Királysággal és Gibraltár lakosságával.



A spanyol külügyminiszter beszélt arról, hogy a Brexittel kapcsolatban "létezik egy iránymutatás" annak érdekében, hogy a folyamat eredménye minél kedvezőbb legyen az állampolgároknak és a vállalatoknak.



A kilépési tárgyalásokat Brüsszelből irányítják majd, és mindenkinek az a vágya, hogy konstruktív és kölcsönösen előnyös megállapodás szülessen az EU és Nagy-Britannia között - tette hozzá.



A spanyol miniszter reagálásának előzménye, hogy Theresa May brit miniszterelnök vasárnap közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta: London soha nem engedi meg, hogy Gibraltár akarata ellenére más ország fennhatósága alá kerüljön.



Ezt megelőzően pedig a kormányzó Konzervatív Párt egyik volt vezetője és miniszterelnök-jelöltje, Michael Howard - televíziós nyilatkozataiban - párhuzamot vont a Gibraltár feletti brit szuverenitás és az Argentína által 1982-ben megszállt, majd a brit hadsereg által 77 napos véres háborúban visszavívott Falkland-szigetek brit fennhatósága között.



Harmincöt évvel ezelőtt "egy másik női miniszterelnök (Margaret Thatcher) haderőt küldött a világ másik végébe, hogy megvédje brit emberek egy másik kis csoportjának szabadságát egy másik spanyol ajkú ország ellenében. (...) Teljesen biztos vagyok benne, hogy jelenlegi miniszterelnökünk is hasonló elszántságot tanúsít" Gibraltár ügyében - mondta Howard.

MTI