CEU - tiltakozik az ellenzék

2017. április 3. 14:18

Liberálisok: a javaslat nincs összhangban Magyarország érdekeivel

A Magyar Liberális Párt ellenzi a "Közép-európai Egyetem megbüntetését" célzó törvényjavaslatot, mert az nincs összhangban Magyarország érdekeivel és súlyos következményekkel járhat a határon túli magyar oktatási intézményekre - mondta Fodor Gábor, a Liberálisok elnöke hétfői sajtótájékoztatóján.

Fodor Gábor hangsúlyozta: a kormánynak kalkulálnia kellene azzal is, hogy a CEU elleni javaslat modellje alapján Romániában veszélybe kerülhet a magyar egyetemek működése, így a határon túli magyarok lesznek az áldozatai a "Fidesz ostoba politikájának".



Hangsúlyozta: "becsületbeli" szempontból is komoly problémák vannak a javaslattal, hiszen a rendszerváltás résztvevői, így a Fidesz mostani vezérkara is és az egész ország "hálával tartozik Soros Györgynek" azért, hogy a 80-as évek végén támogatta az indulóban lévő magyar civil társadalmat és politikai életet. Fodor Gábor megjegyezte: ő maga és Orbán Viktor, valamint más fideszes politikusok is szakkollégistaként kerültek kapcsolatba a Soros-alapítvánnyal.



Úgy vélte: a CEU többet tett a magyar oktatásért, mint a Fidesz. Szerinte a kormánypárt "rövidlátó és ostoba" harcot indított a Soros György által képviselt nyílt társadalom eszméje ellen, holott Magyarország mindig akkor volt sikeres, amikor nyitott volt gazdaságilag és a politikailag és akkor volt sikertelen, ha bezárkózott.



Közölte azt is: a Liberálisok a "terrorizmus veszélyével riogató", civilekről szóló kormány előterjesztést is ellenzik.

MSZP: politikai indíttatású a törvénymódosítás

Az MSZP szerint politikai indíttatású támadás a nemzeti felsőoktatási törvény módosítása, a lex CEU, amely sérti az oktatás szabadságát.

Hiller István, az Országgyűlés szocialista alelnöke hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón azt mondta, a jogszabály módosításának valós szakmai alapja nulla, az kizárólag egyetlen egyetemről, a Közép-európai Egyetemről szól.



Hozzátette: a törvénymódosítás tárgya nem tartozik a magyar felsőoktatás tíz legfontosabb problémája közé. Kifejtette: sokkal fontosabb szakmai kérdés a többi között a diplomák munkaerőpiaci értéke, a felsőoktatás belső működése, az autonómiája, a felsőoktatásba való bejutás lehetőségének korlátozása, a felsőoktatási dolgozók bérezése.



Az ellenzéki országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a CEU oktatási színvonala megkérdőjelezhetetlenül magas, a kiadott diplomák keresettek a munkaerőpiacon; az egyetem a hatályos törvényeknek megfelelően működik, programjait az akkreditációs bizottság engedélyezte.



Hiller István azt mondta, a törvényjavaslat messze túlmutat a felsőoktatás, az oktatás keretein, az káros Magyarországnak.



Közölte, az MSZP módosító indítványt nem nyújt be, a törvényjavaslat visszavonását követeli, ha nem vonják vissza, akkor nem szavazza meg az előterjesztést.



A politikus kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a keddi zárószavazás csak a törvénymódosítást dönti el, de nem lesz vége azzal ennek az ügynek, mert a magyar oktatás szabadságának ügye nem lehet a kormány által a parlamentre oktrojált szavazás.

A Párbeszéd alkotmányjogi panasszal él, ha elfogadják a lex CEU-t

A Párbeszéd Magyarországért alkotmányjogi panasszal él, ha az Országgyűlés elfogadja a Közép-európai Egyetemmel(CEU) kapcsolatos kormány előterjesztést - mondta Szabó Tímea, az ellenzéki párt társelnöke hétfői sajtótájékoztatóján.

A Párbeszédben politizáló független országgyűlési képviselő közölte: módosítót nyújt be, amelyben a kormány javaslatainak törlését kezdeményezi, de amennyiben az Országgyűlés változatlan formában elfogadja a lex CEU-t, akkor alkotmányjogi panasszal él, mert véleménye szerint a javaslat hátrányos megkülönböztetést alkalmaz.



Hozzátette: ha az Alkotmánybíróság nem ad helyt a beadványnak, akkor a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak.



Szabó Tímea a Párbeszéd nevében arra szólította fel Orbán Viktort, hogy fejezze be a felsőoktatási intézmények "vegzálását", az oktatás szabadságának ellehetetlenítését és tegyen meg mindent a határon túli egyetemek védelme érdekében.



A Párbeszéd szerint ugyanis a lex CEU és civil törvény kormány által tervezett módosítása veszélyezteti a külföldön működő magyar egyetemeket és civil szervezeteket, így érintheti a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet és a Partiumi Keresztény Egyetemet is, hiszen itt sincs kormányközi megállapodás az intézmények finanszírozásáról - folytatta.



Úgy vélte: a lex CEU és a civil törvény módosításának is a hisztériakeltés a célja, hogy elterelje a figyelmet Magyarország valós problémáiról, az összeomló egészségügyről, az egyre növekvő vagyoni különbségekről és az oktatás katasztrofális helyzetéről.



Megjegyezte: a civil törvény módosításának legaggályosabb része, hogy védheti az iszlám fundamentalista terrorszervezeteket, hiszen a javaslat nem vonatkozik az egyházi szervezetekre, így ezeknek nem kell beszámolniuk, ha külföldről kapnak támogatást. A kormány a terrorszervezetektől védje Magyarországot, ne azokat a civileket vegzálja, amelyek gyakran a magyar állam feladatait végzik el - szólított fel Szabó Tímea.

A DK népszavazást kezdeményez, ha módosítják a felsőoktatási törvényt

Ha a Fidesz elfogadja a felsőoktatási törvény "CEU-ellenes" módosítását, a DK népszavazást kezdeményez a kérdésben - jelentette be hétfői budapesti sajtótájékoztatóján Oláh Lajos DK-s politikus, független országgyűlési képviselő. Közölte azt is, hogy pártjuk a keddi parlamenti szavazáson nem vesz részt.

Ha a kormány erővel akarja bezáratni a CEU-t, akkor erővel fogja szembetalálni magát - fogalmazott a független képviselő. Hozzátette, ismerve az ellenzéki pártok és a civil szervezetek hozzáállását, egy referendumon, együttes erővel, meg tudják akadályozni az egyetem bezárását.



Arra a felvetésre, hogy pontosan milyen népszavazási kérdést akarnak benyújtani, azt felelte, hogy a többi ellenzéki párttal közösen képesek lesznek megtalálni azt a kérdést, amelyik alkalmas erre.



A politikus egyúttal emlékeztetett arra, hogy a DK a kétharmados szavazásokat leszámítva nem vesz részt a parlament munkájában. Emiatt kedden sem szavaznak a javaslatról, mert annak elfogadásához elegendő a képviselők fele, ezért az ellenzék önmagában nem lenne képes megakadályozni a módosítást - indokolta távolmaradásukat.

LMP: európai jelentőségű a CEU ügye

Az LMP európai jelentőségűnek tartja a CEU ügyét, és állításuk szerint az egyetem nem sértett törvényt. Az ellenzéki párt európai parlamenti képviselője azt szeretné, ha az Országgyűlés nem is tárgyalná a felsőoktatási törvény módosítását, amely szerinte kizárólag a CEU-ról szól.

Meszerics Tamás hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján kijelentette: egy jogállamban diszkriminatívnak tekintik azt a törvényhozást, amely egyetlen alanyra koncentrál. A kifogásolt törvényjavaslatnak ugyanakkor szerinte ennél nagyobb tétje van: az az akadémiai szabadságról szól Európa szerte. Ezért pártja kezdeményezi, hogy az Országgyűlés, ha napirenden tartja az előterjesztést, uniós napirendként tárgyalja azt.



Kifejtette: ugyanazért gondolja ezt a javaslatról, amiért Navracsics Tibor uniós biztos is, mert az európai felsőoktatási térség jövőjét alapvetően érinti a CEU jövője. Különösen sérelmezte, hogy a kormány kezdeményezésére az Országgyűlés a javaslatról már kedden szavazna.



Szerinte az eljárás hasonlít a szentpétervári egyetem ügyére, amely hasonló "vegzálást" szenvedett el, de a politikus feltűnőnek tartotta a párhuzamot a magyarországi civilekkel kapcsolatos szigorító törvényjavaslat és egy szintén orosz törvény között, amely ügynökként bélyegzi meg a külföldi forrásból is részesülnek.



Meszerics Tamás, aki, mint mondta, huszonöt éve oktat a CEU-n, kijelentette: az egyetem semmilyen jogszabályt nem sértett meg - az Oktatási Hivatal sem tájékoztatta arról, hogy ezt tette volna -, "amit megsértett, az az, amit most kívánnak elfogadni". Hozzátette: eszerint úgy is lehet valaki csaló Magyarországon, hogy még nem hozták meg azt a törvényt, ami alapján elhíresztelik, hogy nem tartja be a törvényeket.



Az uniós képviselő azt sem értette, hogy egy akkreditált magánegyetemnek miért van szüksége államközi szerződésre, ráadásul, mint mondta, az Egyesült Államokban a szövetségi államnak semmilyen hatásköre nincs a felsőoktatásban. Szerinte a kitétel csak azért került bele a javaslatba, hogy az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemre ne vonatkozzon az, bár, mint mondta, ott is kormányközi megállapodás született.

MTI