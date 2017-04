Európában élen jár a magyar lakásépítési kedv

2017. április 3. 20:05

Nemzetközi szinten továbbra is kiemelkedő a magyarországi lakásépítési kedv.

Az európai országok közül érdekesek az Egyesült Királyság számai: bár a Brexit hatásait egyelőre nehéz pontosan megjósolni, az már a friss adatokból is látszik, hogy az Egyesült Királyság lakáspiacán az uniós átlagnál visszafogottabb a lakásépítési kedv. Tavaly 3,2 százalékkal nőtt a legalább kétlakásos társasházakra kiadott építési engedélyek száma az előző évhez képest, ami törést jelent brit lakáspiacon korábban látható dinamikus növekedéshez képest. 2013-ban ugyanis 10 százalékos, 2014-ben 29 százalékos, 2015-ben pedig már 33 százalékos volt a bővülés.

A kedvező eredményekre számítani lehetett, mivel nem csak a múlt év utolsó negyedében, hanem a korábbi negyedévekben is az európai élbolyban szerepelt a magyar lakáspiac a társasházépítési kedvet tekintve - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Úgy fogalmazott: „Fontos kiemelni, hogy alacsony volt a bázis, tehát 2015-ben viszonylag kevés engedélyt adtak ki, így alacsony eredményekhez képest következett be a bővülés a magyar piacon.”

Az ingatlan.com új lakásokra létrehozott keresőoldala, a lakopark.ingatlan.com adatai szerint jelenleg több mint ezer társasházfejlesztés van folyamatban, amelyek összesen több mint 15 ezer új lakást eredményeznek a jövőben. Várhatóan a folyamatban lévő fejlesztések kevesebb, mint fele fejeződik be még az idén.

Balogh László azt mondta, a piacon 15-20 ezer lakás elérhető, ám ezeknek csak egy része lesz beköltözhető állapotban egy éven belül. Sok fejlesztő már akkor piacra dobja a lakásokat, amikor még el sem kezdődött az építkezés. A tervezett fejlesztések egy része pedig vélhetően meg sem valósul” - mondta a szakember. A már megkezdett társasházfejlesztések döntő részének közel ötven százaléka Budapest ad otthont. Győr-Moson-Sopron megye részesedése 13 százalékos, Baranya, Hajdú-Bihar, Csongrád és Veszprém megye pedig 4-7 százalékot mondhat magáénak.

A magyar lakáspiac helyzetéről és kilátásairól Balogh László azt is elmondta, hogy a lakásépítési kedv és az új lakások iránti kereslet is masszívnak mondható, azonban a korlátozott építőipari kapacitások, elsősorban a munkaerőhiány gátolhatják a növekedést a jövőben. Ez a tényező az árakra is hatással lehet. A kereslet miatt ugyanis eleve emelkedő pályán van az új lakások ára, ám a munkaerőhiány miatt nagyobb kiadással lehet megvalósítani egy-egy fejlesztést, ezt pedig a beruházó érvényesíteni fogja a végső árakban.

Hunyor Erna Szofia, Pr7/ingatlan.com