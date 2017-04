Bemutatták az Arany Szalontájáról szóló kötetet

2017. április 3. 20:12

Budapesten is bemutatták hétfőn az Arany János és szülővárosa összetartozásáról szóló, Arany Szalontája, Szalonta Aranya című albumot.

Prőhle Gergely, az eseménynek otthont adó Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója felidézte, hogy Dánielisz Endre, Faggyas Sándor és Patócs Júlia munkáját először Nagyszalontán, Arany János születésének kétszázadik évfordulóján mutatták be.

Mint hozzátette, az idei Arany-emlékév szándéka, hogy a költő szellemiségéhez méltó eseménysorozattal tisztelegjen Arany János munkássága előtt.

Naszvadi György, a Magyar Nemzeti Bank főtanácsadója, az album megjelenését támogató Pallas Athene Domus Concordiae Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, olyan kötetet szerettek volna, amely nem nehezen olvasható irodalomtörténeti tanulmányokat tartalmaz, hanem a szélesebb közönség számára is befogadható.

Az alapítvány célja, hogy a könyvet a Kárpát-medence összes magyar nyelvű oktatási intézményébe ingyen eljuttassa, de a kötet a könyvpiacon is megjelenik majd - tette hozzá.

Török László, Nagyszalonta polgármestere emlékeztetett arra, hogy a város a magyar irodalom olyan nagyságainak szülőhelye, mint Arany János, Sinka István vagy Zilahy Lajos; az ő emléküket a partiumi település máig elevenen ápolja.

Jankovics Marcell művelődéstörténész, rajzfilmrendező, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke méltatta a Méry Ratio Kiadó tevékenységét, amely elmondása szerint ismét gyönyörű albumot jelentetett meg: a kötet a nagyszerű képanyag mellett rengeteg hasznos információt tartalmaz.

Faggyas Sándor újságíró szerint a mai magyar fiatalok keveset tudnak Arany János életének első, nagyszalontai korszakáról. A Dánielisz Endre nagyszalontai helytörténésszel és Patócs Júliával, a nagyszalontai Arany János Művelődési Egyesület elnökével közösen írt album elsősorban nekik szól, nemcsak szövegben, hanem képeken keresztül is bemutatva a kort - közölte.

Patócs Júlia hozzátette: az egyesület nagy örömmel fogadta a kezdeményezést, és a kötet munkálatai közben Arany fiatalkorának sok elfeledett részlete is újra napvilágra került. A könyv második része is fontos, amely azt mutatja be, Nagyszalonta hogyan emlékezik jeles fiára - jegyezte meg.

Korompai János irodalomtörténész elmondta, hogy Nagyszalonta minden Arany-kutatónak "otthona és munkahelye".

A tervek szerint idén elindul egy Arany János munkásságát bemutató honlap is, amelyen számos kézirat is megismerhető lesz - árulta el a kutató.

mti