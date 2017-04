Soros a globális káoszért kampányol

Nemcsak Magyarországon, hanem a régió szinte minden országában vita van Soros György és a milliárdoshoz köthető szervezetek tevékenységéről. Szlovákiában, Romániában és például Macedóniában is felmerült a gyanú, hogy Soros György megpróbál beavatkozni a belpolitikai folyamatokba. A szakértők szerint az lehet az egyik cél, hogy jöhessenek a bevándorlók - hangzott el az M1 Híradójában.

A Ripost.hu utána járt, hol is lehet valójában Soros György, a CEU nyilvántartásban szereplő cége. A cikk szerint a patinás környéken lévő épületben nem találtak egyetemre utaló nyomot, az ablakon viszont megtalálták az Open Society Foundations, vagyis Soros György világszerte elhíresült Nyílt Társadalom Alapítványának nevét. A recepción is utánakérdeztek Soros György egyetemének, de a CEU-ról még csak nem is hallottak.

Soros György egyetemét vasárnap Victor Ponta korábbi román miniszterelnök csupán a milliárdos politikai befolyásolásra kialakított gépezete egy részének nevezte, és közösségi oldalán azt írta: az intézményt is érintő magyar törvényjavaslatot helyesnek tartja. Mint fogalmaz: a Soros György által támogatott romániai és kelet-európai alapítványok és bizonyos személyek nemzetellenesek” és károsak.

Befolyásolni akarja az országok ügyeit

A térségben az elmúlt időben nem ő volt az egyetlen, aki jelezte: Soros György megpróbálja, vagy megpróbálta befolyásolni országa belügyeit. Tavaly júliusban a cseh kormányfő is arról beszélt, hogy Soros a múltban és most is olyan folyamatok bekövetkezését sürgeti Európában, amelyek az érintett országoknak több kárt okoznak, mint amennyi hasznot hoznak.

Akkor egy izraeli lap úgy fogalmazott: Soros György a globális káoszért kampányol, és nincs olyan része a világnak, amelyet a milliárdos ne akarna befolyásolni. A cikk szerint az egyes választások befolyásolása és az újságírók megvesztegetése mellett a migráció ösztönzése is az üzletember céljai között szerepel.

Több migránst kellene befogadni

A milliárdos ennek érdekében Brüsszelben is többször felszólalt. Legutóbb például alig egy évvel ezelőtt azt szorgalmazta, hogy a kontinensre az eddig érkezett több százezer migráns mellett még többet kellene befogadni. Akkor arról beszélt, hogy a migránsok ellátását egy új adó kivetésével és az uniós támogatások megvonásával lehetne fedezni. Szerinte az uniónak hitelt is fel kellene vennie, hogy minél több migráns jöhessen Európába.

- Látjuk, hogy az elmúlt évtizedben számos olyan példa van, amikor a Soros György által alapított alapítványok, szervezetek – most jelen esetben az egyetem – politikai nyomásgyakorlást folytat és politikai döntéshozatalba igyekezett beleszólni – mondta Deák Dániel.

A Nézőpont Intézet elemzője az M1 műsorában úgy fogalmazott: Soros György mindent megtesz azért, hogy az amerikai demokrata párt liberális programját érvényre juttassa a közép-kelet-európai térségben.

Se tiltás, se kitiltás, se fal

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász pedig arról beszélt: Soros György ennek érdekében elsősorban politikai hisztériakeltéssel machinál. Hogyha destabilizációs folyamatok indulnak meg és olyan politikai kinevezettek jelennek meg a végrehajtó hatalom, a kormányok élén, amelyek támogatják a nyílt társadalom alapítvány által is támogatott elvet és a határok nélküli – se tiltás, se kitiltás, se fal elvét, akkor nyilvánvalóan megvalósulhat Soros álma, és elárasztják az Európai Uniót a migránsok – mondta el Lomnici.

Hozzátette: a térség destabilizálásával Soros Györgynek az a célja, hogy meggyengítse a migránsok befogadását ellenző államokat.