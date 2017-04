Román szónokok az autonómia törekvések ellen

2017. április 3. 20:59

A Hargita, Kovászna és Maros megyei románok képviselőinek hétvégi székelyudvarhelyi találkozóján a különböző szónokok főként az autonómiatörekvések ellen érveltek, illetve a Hargita és Kovászna megyei településeken meghozott, majd a törvényszéken érvénytelenített önkormányzati autonómiapárti határozatokról értekeztek, nem utolsósorban pedig a székelyföldi román közösségek elnyomásának kérdéséről és a közösség nehézségeiről tárgyaKülfltak.

„Itt nehezebb a helyzet, hiszen a lakosságnak csak 2,48 százaléka román, de nekik is tudniuk kell, hogy számon tartjuk őket, és a közgyűléssel jelezzük, hogy mellettük vagyunk” – fogalmazott Ioan Sabău-Pop, a fórum elnöke.

A megbeszélésen jelen volt Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa, Gheorghe Baciu Kovászna megyei szenátor (PMP) és Octavian Goga kovásznai képviselő (PMP), valamint Dumitru Acu, az ASTRA (Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român) vezetője.

A mintegy ötven részvevő között a három megyéből érkezett román polgármesterek és önkormányzati képviselők mellett civil szervezetek képviselői is voltak, és eljött Dan Tanasă blogger is. Noha Lucian Goga Maros megyei prefektust is meghívták, ő nem tudott megjelenni az eseményen, néhányan ezt nehezményezték is, miként azt is, hogy a székelyudvarhelyi románok sem vettek részt a közgyűlésen.

„Kiegyensúlyozott, de ugyanakkor határozott és alkotmányos állást kell foglalnunk az úgynevezett Székelyföldnek autonómiát előirányzó törvénytervezettel kapcsolatosan, amelyet január 26-án publikáltak Románia Hivatalos Közlönyében” – fogalmazott Sabău-Pop. Szerinte az autonómiát előirányzó törvénytervezetnek csak a közbeszédben és legfeljebb ötlet szintjén kellene megmaradnia. Az állampolgári kezdeményezésről több átfogó tanulmányt is készítettek, többek közt a Román Tudományos Akadémia kutatói, ezeket kinyomtatva kapták meg a részvevők, és a közgyűlésen röviden be is mutatták a kutatások eredményeit.

A Kovászna, Hargita és Maros megyei román közösségekről szóló tanulmányt Ioan Lăcătușu, a fórum egyik tagja mutatta be. A 2011-es népszámlálás eredményeit elemezve a Kovászna–Hargita Európai Tanulmányok Központjának kutatói azt a következtetést vonták le, hogy a székelyföldi románok megmaradását az garantálná leginkább, ha az ortodox egyház köré épülne a közösségi élet. A tanulmányban egyébként azt erősítik meg, hogy a három székelyföldi megye magyarjait „túlzottan pozitív diszkriminációval védik”, míg a románokat asszimilációra és emigrálásra kényszerítik.

Nehezményezik azt is, hogy Székelyföld arculatából teljes mértékben hiányoznak a románok. Ioan Lăcătușu szerint a székelyföldi autonómiatörekvéseknek semmi esélyük sincs. Ezt azzal támasztotta alá, hogy beszélt egy szentgyörgyi magyarral, aki nem bízott abban, hogy a magyaroknak jobb sorsuk lenne az autonómiával. Lăcătușu történelmi és demográfiai adatokat is gyűjtött az autonóm Székelyföld terve ellen.

A három székelyföldi megyét illetően a román identitás megőrzésének és kifejezésének főbb problémáiról, illetve a „jó interetnikus együttélésről” készített tanulmányt Ștefan Pătrântaș, a fórum alelnöke. Rövid bemutatójában elmondta, hogy hetvenegy problémát azonosított, és ezekre olyan megoldásokat javasol, amelyeket „saját erővel” vagy „más területeken élő románokkal és a hatóságokkal együtt” tudnának megvalósítani.

Pătrântaș javasolta, hogy az elnökhöz, miniszterelnökhöz, miniszterekhez, a szenátus és képviselőház elnökéhez forduljanak a Székelyföldön élő románok problémáival.Emellett azt is kezdeményezi, hogy alakítsanak politikusokból és civilekből álló akciócsoportot, amely a három megyében fenntartja a „normalitás állapotát”, vagyis a „többnemzetiségű és többfelekezetű együttélést, és nem etnikai alapú autonómiát”. Hangsúlyozta, fontos, hogy figyelemmel kövessék a románok elleni diszkriminációkat, illetve a helyi önkormányzatok románellenes határozatait. A kulturális események finanszírozásának átvizsgálását is javasolja, emellett egy olyan stratégia kidolgozását, amely biztosítja a román nemzetiségűeknek jogaik gyakorlását azokon a településeken, ahol kisebbségben vannak.

szekelyhon.ro/hirado.hu