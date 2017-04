Szimbolikus jelentősége van Szentpétervárnak

2017. április 3. 21:33

Szakértők szerint több szempontból is szimbolikus jelentősége volt annak, hogy Szentpéterváron követtek el terrortámadást hétfőn.

Robbantás történt hétfőn a szentpétervári metrón, a detonáció tíz embert megölt és több tucatnyit megsebesített. Az orosz szövetségi Nyomozó Bizottság terrorcselekménynek minősítette a történteket, de megjegyezte, hogy más lehetséges verziókat is mérlegel.



Az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában Anton Bendarzsevszkij Oroszország-szakértő azt mondta: sokak szerint azért időzítették hétfőre a robbantást, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök a városban tárgyalt.



A támadásnak az lehetett az üzenete, hogy elindult a harc - tette hozzá.



A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy másutt, például Moszkvában sokkal szigorúbb biztonsági intézkedések vannak a közlekedési helyszíneken, ezért Szentpéterváron egyszerűbb lehetett kivitelezni egy merényletet.



Horváth József biztonságpolitikai szakértő azt is kiemelte, hogy Vlagyimir Putyin Szentpéterváron született, így az az "ő városa". Továbbá, az elkövetők azzal is üzentek, hogy tudva az orosz elnök látogatása miatt szigorúbbak a biztonsági intézkedések Szentpéterváron, még így is képesek végrehajtani egy merényletet. Emellett a szentpétervári helyszínválasztást indokolhatja Horváth József szerint az is, hogy közel van a balti államokhoz, a menekülési útvonalak is egyszerűbbek, mint Moszkvából.



Anton Bendarzsevszkij Oroszország-szakértő azt mondta: a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet is háborút hirdetett Oroszország ellen. Az egykori csecsen terrorszervezetek gyengülése összefügg azzal is, hogy többen kimentek Szíriába, Irakba, hogy az Iszlám Állam oldalán harcoljanak. Az Oroszország-szakértő azt mondta: kétezer és hétezer közé tehető azok száma, akik Oroszországból az Iszlám Államhoz csatlakoztak.



Azzal is számolni kell, hogy ők visszatérnek Oroszországba - emelte ki.



Horváth József azt is elmondta, hogy a külföldön lévők mellett Oroszországon belül is körülbelül tízezer olyan szélsőséges van, akiket az orosz titkosszolgálat ellenőrzés alatt tart.

