Okkal történt Putyin városában merénylet

2017. április 4. 11:12

„Putyin kiemelten védett személy és egyfajta szimbolikával is bír Szentpétervár vonatkozásában. Az is szimbolikus, hogy túlbiztosított helyzetben is felvállalnak egy öngyilkos merényletet, így ez még nagyobb médiafigyelmet irányít az akcióra. Ez egy terrorszervezetnek mindig célja” – magyarázta Horváth József a Kossuth Rádióban.

Oroszországban rohamléptekben dolgoznak a biztonsági szervek, hogy minél több információhoz jussanak a szentpétervári terrortámadásról. Egyelőre kevés hírt tárnak a nagyközönség elé, mert időt szeretnének nyerni – mondta Horváth József, a katonai titkosszolgálatok volt főigazgató-helyettese a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

(MTI/AP/www.vk.com/spb)

Horváth József elmondta, hogy a Kaukázusban radikális iszlám csoportok tevékenykednek, s ezek a csoportok napról-napra újabb hívások elé állítják az orosz belbiztonsági szerveket.

A szakértő osztja azt a véleményt, hogy okkal történt Szentpéterváron, azaz „Putyin városában” a merénylet.

A szakértő arról is beszélt a Kossuth Rádió műsorában, hogy hétvégén békemegállapodást írtak alá egymással a Líbia déli térségét uraló törzsek Rómában, s egyúttal kötelezettséget vállaltak arra, hogy ellenőrzésük alá vonják az ország ötezer kilométer hosszú déli határát.

A titokban tartott találkozón több mint hatvan törzsi vezető vett részt Líbia déli térségéből. Jelen volt Ahmed Omar Maitík líbiai miniszterelnök-helyettes, valamint Marco Minniti olasz belügyminiszter.

Az egyezség a békekötés mellett azt is tartalmazza, hogy a törzsek kötelezettséget vállalnak Líbia déli határának ellenőrzésére, amit Olaszország is támogat. Az ötezer kilométer hosszú határon Csád, Niger és Algéria irányából érkeznek a migránsok Líbiába, hogy onnan Európa felé haladhassanak tovább. Így Líbia déli határainak lezárása az európai migráció déli határának lezárását jelenti.

Horváth József szerint a helyzet így biztató, hiszen nem az történik, hogy ész nélkül eurómilliárdokat fizet ki az EU és elhiszi, hogy valakik majd betartják az ígéretüket, hanem az történt, hogy az olaszok megszólították azokat, akiket kellett és megállapodtak. Az olasz biztonsági szervek pedig majd a helyszínen ellenőrzik, hogy valóban betartják-e azt, amit vállaltak.

hirado.hu - Kossuth Rádió 180 perc