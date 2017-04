Hatalmasat bukott a szerb ellenzék

2017. április 4. 11:43

A kormányhoz közeli és az ellenzéki napilapok hasonlóképpen úgy értékelték kedden az április 2-i szerb elnökválasztást, hogy a legtöbb ellenzéki jelölt akkorát bukott vasárnap, hogy ezután nem tud majd talpra állni.

A központi választási bizottság csütörtökig közli a voksolás végleges eredményeit, több mint 95 százalékos feldolgozottság mellett azonban az látható, hogy a hivatalban lévő kormányfő, Aleksandar Vucic a szavazatok 55,04 százalékát szerezte meg, míg a második helyen a liberális nézeteket valló Sasa Jankovic volt ombudsman végzett 16,33 százalékkal. Őt egy viccpárt jelöltje, Ljubisa Preletacevic Beli követi 9,43 százalékkal.



Djordje Vukovic, a Szabad Választásokért és Demokráciáért Központ (CeSID) vezetője a Danas című ellenzéki napilapban kijelentette: a volt ombudsman második helyezése felveti a kérdést, vajon ő lehet-e az ellenzék új vezetője, és egységessé tudja-e tenni a Vuciccsal szemben álló politikai erőket. Jelenleg ugyanis csak két komolyan vehető párt van a szerbiai politikai palettán - fogalmazott, ez pedig az Aleksandar Vucic vezette Szerb Haladó Párt (SNS), valamint Ivica Dacic külügyminiszter Szerbiai Szocialista Pártja (SPS).



A Danas egyik kommentárja szerint két lélektani határ volt tapasztalható az elnökválasztáson. A legfőbb kérdés az volt, lesz-e második forduló, az ugyanis azt jelentette volna, hogy Vucic sokszor emlegetett óriási támogatottsága megingott. A másik lélektani határ a viccpárt jelöltjének szereplése lehetett. Többen is kijelentették - köztük a hivatalban lévő államfő, Tomislav Nikolic -, hogy azoknak, akik rosszabbul szerepelnek a gúnyolódó jelöltnél, át kell gondolniuk, a jövőben van-e helyük a szerbiai politikában.



Az elnökválasztáson tizenegyen indultak, Beli a harmadik helyen végzett, megelőzve például Vuk Jeremic korábbi külügyminisztert és az ultranacionalista Vojislav Seseljt. Egyelőre egyik jelölt sem jelentette be, hogy ki akarna vonulni a politikából.



Ezt a gondolatot fejtegette a Vecernje Novosti című napilap is, amely szerint a választás megtisztíthatja a politikai színteret. Míg Sasa Jankovic az ellenzék új vezetőjévé válhat, kiderült, kinek nincs már szinte semmilyen szavazóbázisa.



A Blic című lap név szerint is felsorolta, kik azok, akiknek ideje lenne nyugdíjba vonulniuk. Elsősorban a 63 éves Vojislav Seseljt emlegették, aki minden korábbinál rosszabbul szerepelt, és csupán a voksok 4,51 százalékát szerezte meg. De ugyanígy át kellene gondolnia a jövőjét az egész szélsőjobboldalnak, ugyanis jelöltjeik alig szereztek támogatást. Ugyanakkor a liberálisok és a szociáldemokraták sem állnak jobban. A 2003-ban meggyilkolt Zoran Djindjic miniszterelnök egykori legközelebbi munkatársa, Cedomir Jovanovic, valamint Boris Tadic volt elnök "láthatatlan" maradt, míg a tavalyi parlamenti választáson a legerősebb ellenzéki jelöltnek bizonyuló Sasa Radulovic egy év alatt elveszítette szavazóbázisa háromnegyedét.



A Vecernje Novosti Vucic győzelmét elemezve azt is megállapította, a magyar kormány, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség támogatása sokat segített a SNS vezetőjének abban, hogy Zenta kivételével a többségében magyarok lakta települések mindegyikén győzni tudjon.



A lapok a közvélemény-kutatások pontosságával is foglalkoztak. Kiderült, egyik felmérés sem találta el a jelöltek helyes sorrendjét, a kutatások nagyjából jól vetítették előre Vucic és Beli eredményeit, mindazonáltal Sasa Jankovicot alulbecsülték, míg Vuk Jeremicnek és Vojislav Seseljnek több voksot jósoltak.



A miniszterelnöki poszt megüresedése szintén témája volt a keddi újságoknak. A Danasnak nyilatkozók szerint Vucic várhatóan egy pártfüggetlen személyt választ a maga helyére, mert - vélekedtek az elemzők - ha az SNS-ből választana, az megoszthatná a pártot, a hírek szerint ugyanis többen is pályáznak a miniszterelnöki székre. A sajtóban Nebojsa Stefanovic belügyminiszter, Zorana Mihajlovic közlekedési miniszter és Nikola Selakovic korábbi igazságügyi miniszter neve is felmerült. A legesélyesebbnek mégis a jelenlegi pénzügyminisztert, Dusan Vujovicot tartják, aki nem tagja ugyan a SNS-nek, de remekül tudott eddig is együttműködni Vuciccsal.



A Danasnak nyilatkozó kormányközeli források információi szerint a megválasztott államfő leginkább azt szeretné, ha Ana Brnabic közigazgatási miniszter lenne az utódja. A hírek szerint a döntést közvélemény-kutatás előzi majd meg, és az új elnök várhatóan a legnépszerűbb személyt kéri fel miniszterelnöknek.



A Vecernje Novosti ugyanakkor úgy véli, Ivica Dacicnak van a legnagyobb esélye arra, hogy ismét beülhessen a kormányfői bársonyszékbe, pártjának támogatása ugyanis jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Vucic már az első körben győzni tudjon.



Nem feledkeztek meg a lapok a hivatalban lévő államfőről sem, aki kijelentette, mandátumának május 31-i lejárta után nyugdíjba vonul. Mint mondta: nem tér vissza a Szerb Haladó Pártba - amelynek vezetéséről elnökké választásakor mondott be, és párttagságát is felfüggesztette -, ám valamilyen formában szeretne továbbra is hozzájárulni Szerbia külpolitikájához. Egyes híresztelések szerint Nikolic nagyköveti vagy konzuli pozíciót kaphat.



Az elnökválasztás eredményével azonban nem mindenki elégedett, kedd este néhány ezer fős, főként egyetemistákból álló tömeg tiltakozott Belgrádban és Újvidéken Aleksandar Vucic győzelme, illetve - ahogy a tiltakozók fogalmaztak - a diktatúra ellen. Szerintük a jelöltek egyenlőtlen feltételekkel vettek részt a választáson. A tüntetést a közösségi portálokon keresztül szervezték meg, a tiltakozóknál egyetlen pártjelkép sem volt és beszédeket sem tartottak. Belgrádban a parlament, a kormány és a választási bizottság épülete elé vonultak, és vizes palackokkal, tojással, valamint banánnal dobálták meg azokat.

